Nächster Transferdeal ist durch: FC Pinzgau holt Antheringer Zaubermaus

Details Mittwoch, 01. Juni 2022 12:22

Wenige Tage nach der Verpflichtung von Philipp Zehentmayr (Kitzbühel) hat der FC Pinzgau Saalfelden den nächsten abgeschlossenen Transfer publik gemacht. Wie vermeldet wurde, angelte sich der Pinzgauer Regionalligist die Dienste von Gabriel Francisco Da Silva Lima. Der brasilianische Offensivspieler, der aktuell noch beim SV Anthering kickt, konnte in der laufenden 1. Landesliga-Saison in 19 Pflichtspielen beachtliche 13 Treffer erzielen.

Fotocredit: FCPS

Berater Rodnei: "Haben uns bewusst für den Wechsel nach Saalfelden entschieden"

Viele Vereine hatten in der jüngsten Vergangenheit die Fühler nach Gabriel Francisco Da Silva Lima ausgestreckt - das Rennen um den brasilianischen Fußballästheten hat schließlich der FC Pinzgau gemacht. Der ehemalige Bundesligaprofi Rodnei, der nicht nur Gabriels Berater, sondern auch Onkel ist, freut sich über den Deal: "Wir hatten einige Möglichkeiten für Gabriel, haben uns aber bewusst für den Wechsel nach Saalfelden entschieden. Wir sehen hier einfach die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Gabriel ist ein ruhiger, aber sehr fleißiger Spieler, der jeden Tag enorm zielstrebig agiert und noch einiges in seiner Karriere erreichen möchte."

Schneller, quirliger und technisch versierter Brasilianer unterzeichnet Einjahreskontrakt

Noch-Trainer und Bald-Sportdirektor Christian Ziege weiß über die Qualitäten des neuen Mannes bestens Bescheid: "Gabriel hat aufgrund seiner Geschwindigkeit und seinen technischen Qualitäten große Vorteile im Eins-gegen-Eins und hilft uns bei schnellen Vorstößen. Diesen Vorteil wollen wir uns in der neuen Saison zu Nutze machen. Wir werden versuchen, dass wir ihn so schnell wie möglich integrieren, damit er uns von Anfang an eine Hilfe ist und unser Spiel belebt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Gabriel sehr viel Freude haben werden." Der 19-Jährige, der in der aktuellen Spielzeit einen Schnitt von 0,68 Tore pro Spiel aufweist, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023.