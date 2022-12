Regionalliga Salzburg: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2022

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 16:53

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der Regionalliga Salzburg geprägt. Was sich in den insgesamt 110 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Winterkönig: Bischofshofen

Bestes Team der Hinrunde: Bischofshofen

Ligatore (gesamt): 378 (3,44 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Bischofshofen (46)

Wenigste kassierte Gegentore: FC Pinzgau (15)

Wenigste erzielte Tore: Grödig (13)

Meiste kassierte Gegentore: Hallein (56)

Torreichste Spiele: Kuchl 6:1 Hallein, SAK 4:3 Golling, Hallein 1:6 Bischofshofen, Austria 3:4 Bischofshofen, Kuchl 6:1 Golling, Golling 5:2 Hallein

Beste Heimteams: FC Pinzgau, Bischofshofen (beide 9 Spiele / 25 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Austria (9 Spiele / 20 Punkte)

Remiskönig: Anif (7)

Fairste Mannschaft: Austria (34 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Wals-Grünau (77 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Christian Schnöll (Wals-Grünau, 10)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Lukas Brückler Golling 17 Tore 2. Petrit Nika Wals-Grünau 15 Tore 3. Semir Gvozdjar FC Pinzgau 14 Tore 4. Viktor Drocic Bischofshofen 13 Tore 5. Tamas Tandari FC Pinzgau 10 Tore