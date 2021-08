"Fußball in Perfektion" - Bärenstarker BSK überrollt Grödig

Details Freitag, 06. August 2021 23:22

Vor der 4. Runde war der SK Bischofshofen die einzige Mannschaft, die in der Regionalliga Salzburg noch nicht anschreiben konnte. Dieses Faktum ist mittlerweile Schnee von gestern, jagten die bis dato punktelosen Spica-Männer einen stark unterlegenen SV Grödig mit 5:0 vom Hof.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Traumgoals bescherten BSK 2:0-Pausenführung

"Aus unserer Sicht war es ein extrem gutes Spiel, nahezu Fußball in Perfektion", strahlte ein sichtlich erleichteter BSK-Coach Adonis Spica. Seine Truppe schaffte es von Beginn an das Zepter in die Hand zu nehmen und sich eine Vielzahl an guten Einschussgelegenheiten zu erarbeiten. Nachdem Abschlüsse von Mayer und Mounji nur knapp ihr Ziel verfehlt hatten, detonierte in der 15. Spielminute ein Solciansky-Volley aus rund 18 Metern im Netz - 1:0. Auch danach ließen die Bischofshofener nicht locker und wollten schnellstmöglich die Vorentscheidung herbeizaubern. Wieder mussten Mounji, Mayer, Marcius und Takyi ihre Chancen vernebeln, ehe Letztgenanntem das 2:0 glückte. Vor allem an der Entstehung fand Spica viel Gefallen. "Wenn ich mich nicht täusche, haben vor dem Torerfolg alle zehn Feldspieler den Ball berührt."

Spica-Schützlinge überzeugten auf allen Linien

Das Kräfteverhältnis sollte sich auch in Durchgang Nummer zwei nicht ändern. Bischofshofen blieb weiter tonangebend und ließ den Grödigern nicht den Hauch einer Chance. Zunächst scheiterte Mayer nach Solciansky-Zuspiel im Eins-gegen-Eins mit Grödig-Keeper Colic, wenig später vergab Laguns. In Minute 68 fiel er dann, der dritte Treffer für den überlegenen BSK, als Mounji nach einem abgeblockten Schuss am schnellsten reagierte und das Leder gekonnt über die Linie drückte. Im Finish wurde der Vorsprung der Hausherren noch weiter in die Höhe geschraubt: Erst erzielte Kljajic sein erstes Regionalliga-Tor (80.), ehe es Mahovic Mannschaftskollege Solciansky nachmachte und ebenfalls aus knapp 18 Metern einen Volley in die Maschen zimmerte - 5:0 (89.). "Die Leistung und der Wille meiner Mannschaft waren top. Auf so ein Fußballspiel haben wir lange gewartet - jetzt ist es gekommen", jubelte Spica über den ersten Saisondreier.

Die Besten bei Bischofshofen: Mounji (RM), Mayer (DM), Takyi (ST), Ojdanic (IV)

