St. Johann entführt Dreier aus Salinenstadt

Details Samstag, 15. Oktober 2022 03:20

Dem TSV St. Johann ist in der 15. Runde ein verdienter Auswärtssieg gelungen. Das Kollektiv rund um Trainer Ernst Lottermoser behielt in der Salinenstadt beim UFC Hallein mit 3:1 die Oberhand. Dabei steuerte TSV-Sniper Benjamin Ajibade gar einen lupenreinen Hattrick bei.

Fotocredit: Adi Aschauer

Messe frühzeitig gelesen

Die St. Johanner präsentierten sich auswärts in Hallein von ihrer Schokoladenseite. "Wir haben sehr, sehr gut gespielt", schwärmte Übungsleiter Lottermoser. Die Dominanz der Pongauer sollte sich in den ersten 45 Minuten auch aufs Zahlenmäßige auswirken. Dank Hattrick-Schütze Ajibade (5., 23., 30.) führten die Gäste zur Pause schon mit 3:1. "Er hatte davor seit gefühlt einer Ewigkeit nicht mehr getroffen. Seine Durststrecke ist nun Gott sei Dank vorbei. Er hat immer an sich geglaubt und wir natürlich an ihn", fiel auch Lottermoser ein Stein vom Herzen. Die Salinenstädter waren durch Wagner zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gekommen (20.).

Fotocredit: Adi Aschauer

St. Johann schaltete auf Verwaltungsmodus um

So furios die erste Halbzeit vonstatten gegangen war, so unspektakulär gestaltete sich das Geschehen nach dem Seitenwechsel. "Wir haben unseren Vorsprung mit wenig Aufwand clever verwaltet", erzählte Lottermoser. Weil die St. Johanner nicht mehr mussten und die Halleiner nicht konnten, bekamen die knapp 200 Besucher nicht mal mehr Tore zu sehen. "Wir sind gar nicht auf ein viertes Tor gegangen. Unser Ziel war es, kein weiteres Gegentor mehr zu kassieren", sagte Lottermoser, der sich über zwei weitere Comebacker freuen durfte. Kendlbacher und Hochleitner standen nach auskurierter Verletzung erstmals wieder am Grün.