Details Dienstag, 04. Oktober 2022 08:24

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 13. Runde der Regionalliga Salzburg - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Constantin Resch SAK 1914 2 Sebastian Hölzl SAK 1914 3 Malte Schorb SV Grödig 4 Savo Pajic SV Wals-Grünau 5 Moussa Dembele SV Wals-Grünau 6 Matthias Strobl SV Grödig 7 Patrick Brugger SV Seekirchen 8 Abdulhakim Daneji SV Seekirchen