Regionalliga Salzburg - Herbst 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 22

Details Dienstag, 04. April 2023 06:31

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 22. Runde der Regionalliga Salzburg - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Marco Hödl Austria Salzburg 2 Marinko Sorda Austria Salzburg 3 Thomas Kendlbacher TSV St. Johann 4 Johann Höllwart TSV St. Johann 5 Moritz Eder FC Pinzgau 6 Semir Gvozdjar FC Pinzgau 7 Milos Savic SV Kuchl 8 Stephan Dorfmayr SAK 1914 9 Lukas Buchegger SV Kuchl 10 Max Danner USK Anif 11 Markus Auer SC Golling 12 Lukas Poindl SC Golling 13 Patrick Scheibenhofer SV Wals-Grünau 14 Christian Schnöll SV Wals-Grünau 15 Manuel Golser USK Anif 16 Harald Empl SAK 1914

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei