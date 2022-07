Salzburger Liga: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:05

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Lukas Würtinger (SK Adnet)

Endergebnis:

1. Lukas Würtinger (SK Adnet / 33475 Stimmen)

2. Ivan Fostac (UFC Hallein / 1065 Stimmen)

3. Bastian Angerer (UFC Siezenheim / 865 Stimmen)

4. Anjo Huijberts (SC Golling / 642 Stimmen)

5. Fabiano Gruber (UFV Thalgau / 439 Stimmen)

6. Adil Alic (UFC Hallein / 289 Stimmen)

7. Benjamin Grössinger (USC Eugendorf / 219 Stimmen)

8. Ben Leitenstorfer (UFC Hallein / 207 Stimmen)

9. Stefan Ziss (FC Bergheim / 194 Stimmen)

10. Andreas Brugger (SV Bürmoos / 116 Stimmen)