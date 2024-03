Kein Wintertransfer! Bürmoos vertraut seinem Kader, will Platz fünf halten

Details Dienstag, 05. März 2024 14:34

Der SV Bürmoos, amtierender Vizemeister der Salzburger Liga, musste in der Hinrunde lediglich vier Vorjahres-Regionalligisten den Vortritt lassen. Der erreichte fünfte Platz, der in der Truppe rund um Übungsleiter Daniel Buhacek für große Zufriedenheit sorgt, soll bis zum Saisonende gehalten werden. Im Gegensatz zu den 13 Ligakontrahenten vermeldeten die Bürmooser keine einzige Transferaktivität.

Fotocredit: Adi Aschauer

Im Windschatten der Vorjahres-Regionalligisten

Mit durchschnittlich 1,6 Punkte pro Partie sicherte sich der SV Bürmoos zur Winterpause den fünften Platz. Davor liegen mit Kuchl, Seekirchen, Grödig und Hallein allesamt Mannschaften, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga Salzburg unterwegs waren. "Somit sind wir erster Verfolger aus der ehemaligen Salzburger Liga", konstatiert Bürmoos' Übungsleiter Daniel Buhacek stolz. Freud' und Leid lagen im Herbst oft nah beieinander. Während es drei der bis dato fünf Liga-Saisonpleiten gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte hagelte, zeigte man sich beim 2:1-Heimerfolg in Runde sieben über Seekirchens ersten und einzigen Umfaller verantwortlich. "Aufgrund von einigen Verletzungen hatten wir unsere Schwierigkeiten. Mit der Platzierung sind wir aber sehr zufrieden", sagt Buhacek.

Makellose Testspiel-Bilanz

Und haargenau diese Platzierung wollen die Bürmooser im Laufe der Rückrunde erfolgreich verteidigen. "Unser Ziel ist es, um diesen fünften Platz mitzuspielen. Das wäre super", bestätigt der Übungsleiter, der von hinten momentan nur den Atem der sechstplatzierten Gollinger (drei Punkte Rückstand) spürt. Und so wie die Vorbereitung, insbesondere die Testspiele verlaufen, kann der SVB-Tross getrost optimistisch an die kommenden Aufgaben herantreten. Nach einem 3:3-Remis gegen OÖ-Ligist Ostermiething ließen die Buhacek-Jungs Siege gegen Schalchen (2:1), Neumarkt (3:2), Berndorf (7:1) und zuletzt Hallwang (2:1) folgen. "Ja, die Ergebnisse passen. Erfreulich ist auch, dass wir nahezu komplett, so gut wie alle dabei sind", so Buhacek.

Spielerkader bleibt unverändert

Am Transfermarkt hielten sich die Bürmooser fast schon vornehm zurück. Sowohl Zu- als auch Abgänge blieben in der Winterpause Fehlanzeige. Ivan Babic, der von 1. Klasse-Nord-Nachzügler Oberndorf kam, ist für die 1b-Truppe vorgesehen. Beim Restart, der schon in zehn Tagen ansteht, werden also die gleichen Gesichter wie im Herbst zu sehen sein. Apropos Auftakt: Da empfängt man zuhause Straßwalchen, das den Bürmoosern Anfang August den Saisonstart vermasselte.

Wintertransfers

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchster Sieg: 5:0 gegen Anif

Höchste Niederlage: 1:5 gegen Kuchl

Bester Torschütze: Patrick Probst (5)