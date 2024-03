Salzburger Unterhaus: Alles zum Frühjahrsauftakt

Details Dienstag, 12. März 2024 17:45

Alle haben sie darauf hingefiebert. Auf die Zeit, in der aus Spaß Ernst wird, Winterpause und Testspiele der Vergangenheit angehören und endlich wieder um Zählbares gekämpft wird. Wann, welche Liga, mit welchen Paarungen ins Frühjahr startet, hat Ligaportal zusammengefasst...

Auch für das Trainerteam des UFC Hallein hat das Warten ein Ende. Am Freitag kommt Anif.

Restart-Kalender

15./16. März 2024 22.-24. März 2024 30./31. März 2024 Regionalliga West 1. Landesliga 1. Klasse Süd* Salzburger Liga 2. Landesliga Nord 2. Klasse Süd* 2. Landesliga Süd 1. Klasse Nord 2. Klasse Nord A 2. Klasse Nord B

* Ausstehende Nachtragspartie(n) für 23. März angesetzt

Regionalliga West (Start: 16. März 2024)

Spiele (mit Salzburger Beteiligung):

Bischofshofen - Rankweil

Silz/Mötz - Austria Salzburg

Wals-Grünau - Röthis

FC Pinzgau - St. Johann

Salzburger Liga (Start: 15. März 2024)

Spiele:

Hallein - Anif

Bürmoos - Straßwalchen

Golling - Grödig

Adnet - Puch

Kuchl - SAK

Seekirchen - Siezenheim

Thalgau - Bramberg

Eugendorf - Henndorf

1. Landesliga (Start: 23. März 2024)

Spiele:

ATSV Salzburg - Bad Hofgastein

Pfarrwerfen - ASV Salzburg

Tamsweg - Kaprun

Anthering - Hallwang

Berndorf - Schwarzach

Bergheim - Altenmarkt

Mühlbach/Pzg. - Neumarkt

2. Landesliga Nord (Start: 23. März 2024)

Spiele:

Faistenau - Abersee

Plainfeld - HSV Wals

Strobl - Hof

Mattsee - Wals-Grünau 1b

St. Koloman - Köstendorf

Elixhausen - Seekirchen

Grödig 1b - Koppl

2. Landesliga Süd (Start: 23. März 2024)

Spiele:

Unken - Eben

St. Veit - St. Johann 1b

Leogang - St. Martin/T.

Mittersill - Neukirchen

Piesendorf - Maishofen

Stuhlfelden - Tenneck

St. Michael - Maria Alm

1. Klasse Nord (Start: 23. März 2024)

Spiele:

Gneis/ASK_PSV - Oberhofen

Kuchl 1b - Oberndorf

Abtenau - Fuschl

Lamprechtshausen - Perwang/Michaelbeuern

Scheffau - Oberalm

Anif 1b - Obertrum

Austria Salzburg 1b - Nußdorf

1. Klasse Süd (Start: 30. März 2024)*

Spiele:

FC Pinzgau 1b - Radstadt

Zell am See - Flachau

Lenzing - Hollersbach

St. Martin/L. - Annaberg

Mariapfarr - Bruck

Großarl - Rauris

Hüttschlag - Saalbach

* Nachtragspartie am 23. März: Saalbach - Zell am See

2. Klasse Nord A (Start: 24. März 2024)

Spiele:

1. SSK - Thalgau 1b

Leopoldskron - Bürmoos 1b

Schleedorf - Henndorf 1b

St. Georgen - Straßwalchen

2. Klasse Nord B (Start: 22. März 2024)

Spiele:

Puch 1b - SAK 1b

Adnet 1b - Siezenheim 1b

Golling 1b - Hallein 1b

Großgmain - Croatia Salzburg

Elsbethen - Bad Vigaun

2. Klasse Süd (Start: 30. März 2024)*

Spiele:

Filzmoos/Hüttau - Mühlbach/Hkg.

Wagrain/Kleinarl - Bischofshofen 1b

Lend - Niedernsill/Uttendorf

Mauterndorf - Dienten

Muhr - Bramberg 1b

Dorfgastein - Bad Gastein

Zederhaus - Wald

* Nachtragspartien am 23. März: Dienten - Lend, Bad Gastein - Filzmoos/Hüttau

