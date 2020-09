Premiere geglückt! UFC Hallein gewinnt sein erstes Tennengau-Derby

Details Dienstag, 29. September 2020 22:33

46 Tage nach dem geplanten Termin wurde heute das Erstrundenderby zwischen dem UFC Hallein und dem FC Puch nachgetragen. Während es für die auf dem letzten Platz positionierten Pucher im aktuellen Spieljahr schon ein Tennengauer Nachbarschaftsduell in den Knochen hatten, feierten die Salinenstädter eine Art Premiere. Seit der Eingliederung des FC in die Union, aus der letztendlich der UFC aus der Taufe gehoben wurde, stand das allererste, gauinterne Kräftemessen auf dem Programm. Und besser hätte es für die Wintersteller-Schützlinge gar nicht laufen können: Nachdem die Gäste eine hurtige Führung der Halleiner noch egalisieren konnten, stellten die Hausherren mit Fortdauer der Partie die Weichen auf Heimsieg und sackten am Ende wichtige drei Punkte ein. Endstand: 4:2.

Ausgerechnet Puchs Auffälligster verballerte Elfer

"Es war ein typisches Derby", fasste David König, Halleins Sportlicher Leiter in Kürze zusammen. Die Gastgeber versuchten gleich vom Ankick weg, das Ruder an sich zu reißen und gingen nach lediglich acht gespielten Minuten in Front: Christopher Mayr setzte sich nach einem Eckball entscheidend im Pucher Herrschaftsgebiet durch und nickte zum 1:0 ein. Wenige Augenblicke später entschied Schiedsrichter Ustaoglu nach einem Vergehen in der heimischen Box auf Elfmeter für den FCP. "Das war keiner", murrte König. Zu seiner Freude folgte so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit, denn Cem Emen jagte den fälligen Strafstoß über die Hütte. In Minute 18 wurden auf Seiten der Parrillo-Crew allerdings doch vermehrt Endorphine ausgeschüttet: Eine Hereingabe vom rechten Angriffsflügel wusste Danijel Tosic mit der Brust elegant zu verarbeiten und pfefferte die Kirsche anschließend ins Kabinett - 1:1. "In dieser Phase waren wir eigentlich ganz gut im Spiel", schilderte Puch-Coach Francesco Parrillo, dessen Team vor allem durch Geniestreiche von Emen immer wieder Offensivakzente setzen konnte. "Er ist einfach ein toller Fußballer", zollte auch König dem Spielmacher der Gäste viel Respekt. Als sich zur Halbzeitpause schon ein Unentschieden abgezeichnet hatte, zwickten die Hausherren in den letzten Aktionen des ersten Durchgangs noch einmal zu: Erst setzte Siller einen Freistoß ans Alu, den Abpraller drückte Ljubisa Crnogorcevic über die Linie - 2:1 (45.+1).

Doppelpacker Danter sicherte seinem UFC den Derbysieg

"Die Partie war aufgrund des knappen Spielstandes offen. Wir haben uns vorgenommen, gleich aggressiv aus der Kabine zu kommen", gab Parrillo einen kleinen Einblick ins Pucher Pausentratscherl. Anstelle des gewünschten schnellen Ausgleichstreffers folgte für die Pucher gleich nach dem Wiederankick die kalte Dusche: Halleins Lukas Danter stand nach einer herrlich vorgetragenen Kombination am Ende der Verwertungskette, erhöhte auf 3:1 (47.). Die Gäste steckten nicht auf, probierten alles, um zahlenmäßig irgendwie ins Derby zurückzukommen. Zur Stundenmarke blitzte ein Funken Hoffnung auf, als Michael Petautschnig seine Farben auf 3:2 heranbrachte. "Wir hatten auch danach noch die ein oder andere Chance. Entweder haben wir die falsche Entscheidung getroffen oder es fehlte das nötige Quäntchen Glück", bilanzierte Parrillo. Nur fünf Minuten nach Petautschnigs Ergebnis-Facelifting trug sich Danter zum zweiten Mal in die Schützenliste ein, sorgte für so etwas wie die Vorentscheidung - 4:2 (65.). Damit wurde letztlich das Ende der Fahnenstange erreicht, auch weil die Salinenstädter in der letzten Minute der regulären Spielzeit ebenfalls einen Elfmeter vernebelten. "Da war's dann schon egal", gab's für König keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil: Die Freude über den maximalen Punktezuwachs war beim Sportlichen Leiter des UFC riesengroß: "Ein verdienter und wichtiger Sieg, der uns wieder einen Schritt nach vorne brachte. Nun gilt es, konstant weiterzuarbeiten und uns auf das nächste Spiel gegen Eugendorf zu fokussieren." Parrillo war nach dem verlorenen Nachbarschaftsduell logischerweise enttäuscht: "Ehrlich gesagt hätten wir uns mehr ausgerechnet. Mit gewissen Situationen sind wir zu spärlich umgegangen und haben individuelle Fehler gemacht - so kannst du einfach nicht bestehen." Und für den Pucher Übungsleiter ist eines klar: "Die Luft da unten im Tabellenkeller ist dünn."

UFC Hallein 4:2 (2:1) FC Puch

Hallein, SR: Özgün Ustaoglu

Torfolge: 1:0 Christopher Mayr (8.), 1:1 Danijel Tosic (18.), 2:1 Ljubisa Crnogorcevic (45.+1), 3:1 Lukas Danter (47.), 3:2 Michael Petautschnig (60.), 4:2 Lukas Danter (65.)

