Jungspund Gligoric sorgt für Spaßfußball in Siezenheim

Details Samstag, 19. März 2022 22:10

Dem UFC Siezenheim ist im Heimspiel gegen den UFV Thalgau ein Frühjahrsauftakt nach Maß gelungen. Nach torloser erster Halbzeit brachte der erst 17-jährige Aleksandar Gligoric die Urbanek-Mannen in Durchgang zwei auf die Siegerstraße. Mit zwei Goals und einem herausgeholten Elfmeter, der ebenfalls zum Torerfolg führte, war der Offensivmann maßgeblich am schlussendlichen 3:1-Triumph beteiligt.

Fotocredit: Adi Aschauer

Kein Leckerbissen auf "Kuhwiese"

Die Siezenheimer hatten sich im Herbst mit vier Niederlagen am Stück in die Winterpause verabschiedet und wollten im heutigen Heimspiel unbedingt die Trendwende einleiten. In den ersten 45 Minuten taten sich beide Mannschaften schwer, fanden kaum bis gar nicht ins Spiel. "Es war eine klassische Rückrunden-Auftaktpartie auf unserer Kuhwiese. Viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, aber wenig Spielerisches", fasste Siezenheims Dompteur, Peter Urbanek, in aller Kürze zusammen. Die Partie gestaltete sich ziemlich ausgeglichen. Tore wollten vorerst keine fallen.

One-Man-Show ebnete Weg zum Siezenheimer Auftakterfolg

Nach dem Pausentee erlangten die Hausherren langsam aber doch Überwasser. Mit einem Chancenplus im Gepäck setzten die Siezenheimer zum großen Siegeszug an. In Minute 66 vollstreckte Aleksandar Gligoric zum 1:0, nur um wenige Minute später einen Elfmeter herauszuholen, den Patrick Mayer zum 2:0 verwertete (71.). Nachdem die Thalgauer durch den Anschlusstreffer von Mario Bergmüller kurze Zeit Lunte gerochen hatten, eilte Gligoric auf die Bühne zurück und markierte im Nachschlag den 3:1-Endstand (94.). "Nachdem wir gegen Ende der Herbstmeisterschaft vier Mal verloren hatten, war's heute um so wichtiger, dass wir mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet sind", jubelte Siezenheimer über einen äußerst erfreulichen verlaufenden Arbeitstag.

Die Besten bei Siezenheim: Aleksandar Gligoric (ST), Matthias Hechenblaikner (IV)