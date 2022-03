Leader Hallein bleibt voll auf Kurs

Details Sonntag, 27. März 2022 10:50

Am vergangenen Wochenende musste sich der UFC Hallein in Bürmoos noch mit einem 2:2-Remis begnüngen - dieses Mal verbuchte der Ligaführende wieder das Punktemaximum. In der mit 200 Besuchern gefüllten Heimstätte zwang die Wintersteller-Truppe den UFC SV Hallwang mit 2:0 nieder. Christoph Siller per Freistoß und David Reichinger wickelten einen verdienten Heimsieg in trockene Tücher. Hallein bleibt mit einem Fünf-Punkte-Polster auf die Verfolger Golling (2.) und Adnet (3.) am Thron.

Fotocredit: Adi Aschauer

Nullnummer in Abschnitt eins

Im Vergleich zur Vorwoche, wo beim Gastspiel in Bürmoos (1:1) die Punkte geteilt worden waren, traten die Salinenstädter daheim gegen Hallwang stark verbessert auf. Übungsleiter Eidke Wintersteller, vom Heliskiing in Schweden wieder retour auf der Trainerbank, konnte durchaus zufrieden sein: "Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen, hatten drei, vier gute Chancen." Die besten Gelegenheiten aufs 1:0 vergaben vor allem Leitenstorfer und Neureiter. Zweitgenannter scheiterte mit seinem Kopfball an Gäste-Handschuh Kecskes. "Den hat er gut gehalten", applaudierte Wintersteller. Auf der Gegenseite tat sich über weite Strecken nicht viel. Einmal musste aber auch Halleins Goalie Stadlbauer herhalten, drehte einen gefährlichen Abschluss der Hallwanger gerade noch über die Latte.

Fotocredit: Adi Aschauer

Primus bog auf die Siegerstraße ein

Fast schon überfallsartig drückte der Tabellenführer zu Beginn der zweiten Spielhälfte zum erlösenden 1:0 ab: Siller ließ sich einen Freistoß in aussichtsreicher Lage nicht nehmen und drehte das Kunstleder mit viel Gefühl ins kurze Eck (48.). Und als Reichinger einen Abwehrschnitzer der Hallwanger mit dem 2:0 bestrafte (66.), war wohl oder übel der Deckel drauf. Mit dem Rücken zur Wand stehend probierten die Gäste im Schlussakt noch einmal alles. Die Drachschwandtner-Boys erzeugten zwar viel Druck, Jubelstimmung wollte aber keine mehr aufkommen. "Wenn wir's ein bisschen schlauer gespielt hätten, wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen", registrierte Wintersteller einige unsauber zu Ende gespielte Kontergelegenheiten.

Fotocredit: Adi Aschauer

Die Besten bei Hallein: Z. Crnogorcevic (LV), Siller (ZM), Alic (ZM), Reichinger (ST)