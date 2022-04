Dank Goldbube Bergmüller: Thalgau bringt Spitzenreiter Hallein zu Fall

Details Samstag, 09. April 2022 19:02

Acht Spiele in Folge war der UFC Hallein ohne Niederlage geblieben. Heute setzte es für den Tabellenführer der Salzburger Liga auswärts beim UFV Thalgau erstmals seit dem 25. September (0:1 gegen Eugendorf) einen "Nuller". Die Wintersteller-Truppe unterlag letzten Endes mit 0:1. Für den spielentscheidenden Treffer fühlte sich Thalgau-Vollstrecker Mario Bergmüller verantwortlich.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Spiel auf Messers Schneide

Die Partie entwickelte sich vor knapp 150 Augenzeugen zu einem offenen Schlagabtausch. "Es gab Chancen auf beiden Seiten", fasste Heim-Trainer Tomislav Jonjic zusammen. Die Hausherren scheiterten einmal per Distanzschuss und einmal drehte Hallein-Goalie Stadlbauer einen gefinkelten Mrkonjic-Freistoß gerade noch über den Querbalken. Auf der anderen Seite setzte Leitenstorfer gleich doppelt zum 40-Meter-Sololauf an. Erst scheiterte der Halleiner Offensivgeist an Thalgau-Handschuh Almhofer, nur um daraufhin das Leder hauchdünn neben den Pfosten zu setzen. "Wir haben eigentlich gut gespielt und Thalgau stets unter Druck gesetzt. Somit konnten wir die gezielten hohen Bälle auf Bergmüller verhindern", schilderte Wintersteller. Torerfolge wollten in Durchgang eins keine her - Pausenstand: 0:0.

Bergmüller und Co stellten Leader ein Bein

"In der ersten Halbzeit haben wir im Mittelfeldzentrum Probleme gehabt", verriet Jonjic. Eine Systemumstellung zur Pause verlieh den Thalgauern in der weiteren Folge mehr Stabilität. Indes ließ der Ligaprimus im Angriffsdrittel die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. "Es war wie verhext. Uns hat der nötige Nachdruck gefehlt", seufzte Wintersteller. Etwas verspätet aber doch sollte es in der 77. Spielminute im Karton rappeln. Joker Maier bediente mit einem Flankenball Knipser Bergmüller, der sich die gute Kopfballgelegenheit nicht nehmen ließ und zum vielumjubelten 1:0 einnickte. "Grundsätzlich hätte es in beide Richtungen gehen können", war Jonjic froh, dass seine Crew den knappen Vorsprung letztendlich ins Ziel rettete. Währenddessen zeigte sich Wintersteller mit dem Auftritt seiner Salinenstädter zufrieden, wusste aber, "dass am Ende nur die Tore zählen".

Die Besten bei Thalgau: Pauschallob