"Haben unsere Sachen schlecht erledigt" - Siezenheim von Neumarkt abgewatscht

Details Samstag, 09. April 2022 11:50

Der UFC Siezenheim hat gestern einen rabenschwarzen Abend erwischt und ist im Auswärtsspiel beim TSV Neumarkt sang- und klanglos mit 0:5 untergegangen. Auch eine rund 60-minütige Überzahl konnte die Urbanek-Jungs nicht auf die richtige Bahn lotsen. Auf Neumarkter Seite war die Stimmung nach dem höchsten Saisonerfolg ebensfalls etwas getrübt. Mit Julius Lang und Gabriel Fallnbügl gesellten sich nämlich weitere zwei Akteure zum TSV-Lazarett.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Viele Highlights im ersten Abschnitt

"Zum Glück sind wir nicht in Rückstand geraten", pustete Neumarkt-Trainer Fritz Oberascher durch, nachdem der Rücken vom liegenden Music gerade noch einen frühen Siezenheimer Torerfolg verhindert hatte. In der 22. Minute besorgte Fallnbügl, kurzerhand vom Innenverteidiger zum Stürmer umfunktioniert, nach einem Freistoß per Kopf die 1:0-Führung. "Dass er als Sturmspitze aufgelaufen ist, hat Siezenheim sicherlich ein wenig überrascht. Aber nach dem Ausfall von Brandl mussten wir uns etwas einfallen lassen", schilderte Oberascher. Nachdem Weber nach Verhinderung einer klaren Torchance mit Rot runtergeschickt worden (29.) und wenig später Fallnbügl mit einer Zerrung verletzt ausgeschieden war (37.), schien die Partie zu Gunsten der Gäste zu kippen. Denkste - Siezenheim-Übungsleiter dementierte: "Wir haben unsere Sachen schlecht erledigt und es einfach nicht auf den Platz gebracht." Die numerisch überlegenen Siezenheimer fingen sich kurz vor dem Pausentee sogar noch den zweiten Gegentreffer ein: Pecho wurde im Strafraum gelegt, die fällige Aufgabe in Form eines Elfmeters war eine für Routinier Raimund Friedl - 2:0 (40.).

Dezimierter TSV schenkte Siezenheim ordentlich ein

Mit einem Spieler weniger auf dem Grün legten es die Oberascher-Mannen in den zweiten 45 Minuten wesentlich defensiver an. Die Siezenheimer hatten zwar mehr vom Spiel, allerdings fehlten ihnen gegen kompakt stehende TSVler die notwendigen Mittel. Am Ende des Tages wurde es für die Urbanek-Schützlinge noch böser. Weil Veselinovic einen Music-Stangler veredelte (62.), Ustaoglu nach abgewehrtem Pecho-Geschoss zur rechten Zeit am rechten Fleck stand (71.) und Hairlahovic im Finish auch noch Lust hatte (84.), hieß es unterm Strich 5:0 für Neumarkt. "Ein gebrauchter Tag, wenngleich die Niederlage ums ein oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist", rang Urbanek nahezu nach Worten. Pendant Oberascher schlug in die gleiche Kerbe: "Ich bin nicht beleidigt, wenn ein Sieg höher als leistungsgerecht ausfällt. Mit unserer Leidenschaft und unserem Kampf haben wir den Gegner definitiv überrascht. Das sind ja normalerweise die Tugenden, die die Siezenheimer ausmachen."

Liste der Ausfälle wird länger und länger

In der 54. Minute mussten die Neumarkter ein zweites Mal verletzungsbedingt wechseln - Ndure ersetzte den angeschlagenen Lang. "Heute ist es mir ja noch Wurst, aber für das nächste Spiel am Donnerstag könnte es interessant werden", wird Oberascher fürs baldige Match gegen Bürmoos mit Weber (Rotsperre) und den verletzten Fallnbügl und Lang wohl weitere drei Akteure vorgeben müssen. Ausfälle mit denen schier die komplette Liga zu kämpfen hat, weiß auch Oberascher: "Da geht es eh jeder Mannschaft gleich. Bei Siezenheim war ja gestern auch Leindecker, Groiss und der ein oder andere nicht dabei."

Die Besten bei Neumarkt: Music (LV), Pecho (ZM), Veselinovic (RM)