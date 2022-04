"Serientöter" Hallwang treibt auch gegen Bramberg sein Unwesen

Details Samstag, 16. April 2022 18:13

Mit drei Siegen und einem Unentschieden war die TSU Bramberg das einzige Ligateam, das im Frühjahr 2022 noch nicht besiegt werden konnte. Am heutigen Samstagnachmittag setzte der UFC SV Hallwang im Zuge der 18. Runde dem Ganzen ein Ende - eine Woche nachdem man Golling die erste Heimniederlage in der laufenden Saison zugefügt hatte. Beim hochverdienten 3:1-Sieg avancierte Hattrickschütze Constantin Resch zur Schlüsselfigur. Auch schön: Klubkollege Adrian Wagner krönte seinen Geburtstag mit einem Assist.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

Harald Nindl ballerte Bramberg aus dem Nichts in Front

Die bis dato noch pleitelosen Oberpinzgauer taten sich gegen dominant performende Hallwanger vom Start weg äußerst schwer. "Bis zum frühen Platzverweis der Bramberger war das schon sehr souverän. Leider konnten wir keine unserer Möglichkeiten nutzen", schilderte Heim-Trainer Alexander Drachschwandtner. Wie vom Hallwanger Betreuer angesprochen, flog Gäste-Akteur Schmid in rekordverdächtiger Zeit vom Feld: In Minute 13 gab's wegen einer Unsportlichkeit den gelben Karton, fünf Minuten später folgte nach einem Foulspiel die Ampelkarte (18.). "Mit dieser Aktion haben wir uns das Leben selber noch schwerer gemacht", stöhnte Bramberg-Betreuer Johannes Schützinger. Nichtsdestotrotz sollte es seine Mannschaft sein, die quasi im Einklang mit dem Pausenpfiff zum Torjubel abdrehte: Defensivmann Harald Nindl stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 0:1 (45.).

Furioser Racheakt der Hallwanger

In Überzahl war auf Seiten der Gastgeber Geduld gefragt - Drachschwandtner bestätigte: "Ich habe den Burschen gesagt, dass im Endeffekt noch ganze 45 Minuten Zeit bleiben, um das Spiel in die andere Richtung zu lenken." Gesagt und nicht getan. Gleich nach dem Wiederbeginn wusste Hallwang seinen Gegner regelrecht zu überrumpeln - Constantin Resch sorgte für den raschen 1:1-Ausgleich (47.). Einen zwischenzeitlichen Schockmoment (Baumgartlinger flog nach einem rüden Foul auf Höhe der Mittelauflage mit der Roten Karte vom Platz, 52.) verdauten die Hallwanger gut. So gut, dass Resch nur wenige Minuten danach vom Elferpunkt auf 2:1 stellte (57.). Und nachdem TSU-Joker Prossegger eine gute Gelegenheit auf den abermaligen Gleichstand ausgelassen hatte, schnürte Resch mit seinem lupenreinen Hattrick nach Wagner-Vorlage den Sack endgültig zu (72.). "Das Geburtstagskind hätte eigentlich selbst abschließen können, aber so hat Consti seinen Hattrick erzielt", hatte Drachschwandtner beste Laune. Pendant Schützinger, dem heute einige Stützen gefehlt hatten, konnte den Hallwanger nur gratulieren: "Ihr Sieg ging voll in Ordnung."

Die Besten bei Hallwang: Constantin Resch (ST), Wagner (ST), Leitner (LV), Omerovic (IV)