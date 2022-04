Bergheim verschärft Straßwalchen-Krise

Details Samstag, 23. April 2022 01:32

Die sportliche Misere beim SV Straßwalchen hält weiter an! Zum Ausklang einer turbulenten Woche, in der das baldige Aus von Übungsleiter Florian Königseder verkündet wurde, mussten sich die Grün-Weißen am Freitagabend auswärts beim FC Bergheim mit 1:2 geschlagen geben. Derweil surft der FCB auf einer Erfolgswelle. Die Gierzinger-Elf fuhr den dritten Dreier am Stück ein.

Fotocredit: TSU Bramberg (ARCHIVBILD)

FCB hatte Oberwasser

Der Fußball kann so konträr sein. Während die Bergheimer zuletzt zwei Siege en suite bejubeln durfte, ist in Straßwalchen nach drei Pleiten hintereinander Feuer am Dach. Die erste Konsequenz gab's Mitte der Woche, als durchsickerte, dass Coach Königseder nach der Saison seine Koffer packen muss und von Tomislav Jonjic (aktuell Trainer in Thalgau) abgelöst wird. Die Unsicherheit der Grün-Weißen war auch im Gastspiel bei den Bergheimern deutlich zu spüren. "In den ersten 30 Minuten waren wir klar stärker, hatten drei Hochkaräter", erzählte Bergheim-Coach Robert Gierzinger. Die Straßwalchner brachten erst verspätet einen Fuß in die Tür, tauchten gegen Ende der ersten Halbzeit vor allem nach Standardsituationen gefährlich vor der heimischen Kiste auf. "Das haben wir aber ganz gut wegverteidigt", stand bei Gierzinger und seinen Mannen zur Pause sowohl vorne als auch hinten die Null.

Erst die kalte Dusche, dann der Turnaround

Teil zwei des Freitagabendprogramms startete mit einem echten Paukenschlag, als Daniel Chudoba nur wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff auf 0:1 stellte (46.). "Der Gegner ist quasi mit seiner ersten richtigen Torchance gleich in Führung gegangen", gab Gierzinger zähneknirschend zu Protokoll. Eine Systemänderung zur Stundenmarke (Gierzinger: "Hab' auf Dreierkette und zwei Sturmspitzen umgestellt") sollte auf Seiten der Gastgeber in ein Offensivspektakel münden. Nachdem der zuvor eingewechselte Omeradzic einen Elfmeter rausgeholt und Schweiger diesen verwandelt hatte (73.), wurde die Drangperiode im Schlussakt mit dem Siegestreffer belohnt: Ecke, Leitner per Kopf, Tor - 2:1 (81.). Ein hitziges Finale wurde schließlich mit einer unschönen Aktion abgerundet. Straßwalchens Marco Berner kassierte im Nachschlag eine unnötige Rote Karte (94.). "Er hat bei einem Einwurf unserem Spieler den Ball ins Gesicht geworfen", schilderte Gierzinger, der in Summe einen verdienten Sieg zelebrieren durfte: "Zumal wir sehr wenig zugelassen haben."

Die Besten bei Bergheim: Nussbaumer (ZM), Mairinger (IV)