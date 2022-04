Nach Derbysieg: Adnet zumindest für eine Nacht am Thron

Details Freitag, 22. April 2022 22:39

In der 19. Runde der Salzburger Liga hat der SK Adnet das Tennengau-Derby gegen den FC Puch heute Abend mit 2:0 für sich entschieden. Patrick Sparber brachte den Favorit in Durchgang eins in Front, ehe Mahmud Ali Mahdy den Heimsieg erst in der Nachspielzeit sicherstellte. Dazwischen hatte das Tabellenschlusslicht die Partie lange offen gehalten.

Puch legte Adnet den ein oder anderen Stein in den Weg

Nicht zuletzt aufgrund der Tabellensituation war die Favoritenrolle im Tennengauer Nachbarschaftsduell klar verteilt. Auch die jüngste Geschichte sprach eindeutig für den Dritten Adnet, das von den letzten sieben Duellen mit Nachzügler Puch sechs Stück gewinnen konnte. Eine "gmahde Wiesn" war's für die Adneter heute definitiv nicht. Zwar glückte Sparber das 1:0 (23.), in der weiteren Folge stemmten sich die Pucher aber bravourös dagegen. "Sie haben das Spiel lange offen gehalten. In der ersten Halbzeit ist generell viel über die zweiten Bälle gegangen", fasste Adnet-Coach Thomas Heissl zusammen.

Ali Mahdy entschied Derby im Nachschlag

Je länger das rein Tennengauer Kräftemessen dauerte, desto konkreter wurden die Offensivaktionen der Hausherren. Nachdem aus einer Reihe von Eckbällen nicht der gewünschte Erfolg herausgehüpft war, packte Ali Mahdy erst in der Überspielzeit den Deckel drauf, als er eine 4:2-Überzahlsituation seiner konternden Adneter mit dem 2:0 vergoldete (93.). Kurz darauf vergab Würtinger sogar noch die Gelegenheit auf den dritten heimischen Treffer. "Ein brutal verdienter Sieg. In der zweiten Hälfte haben wir keine Chance der Pucher mehr zugelassen", jubelte Heissl.

Adnet übernachtet am tabellarischen Sonnenplatz

Mit den bis dato 38 eingeheimsten Points führt die Heissl-Crew nun die Liga an - zumindest für eine Nacht. Golling (3.) empfängt morgen (15:30 Uhr) Thalgau, die Halleiner (2.) sind am Sonntag (16:00 Uhr) in Bramberg im Einsatz.

Die Besten bei Adnet: Marx (IV), Widl (IV), Schörgi (ZM)