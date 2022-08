Drei Tore und drei Alu-Treffer! Adnet setzt sich "hochverdient" gegen Bergheim durch

Details Samstag, 27. August 2022 10:01

In der 4. Runde forderte der SK Adnet den FC Bergheim zum Tänzchen auf. Dabei ließen sich die Tennengauer vom zwischenzeitlichen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und tüteten am Ende eines interessanten Fußballabends einen gerechten 3:1-Erfolg ein. Derzeit unbezwingbar: Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden bleibt die Heissl-Crew auch nach Runde vier ohne "Nuller".

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Verwandelter Ziss-Elfer schockte Adnet spät

Die Hausherren hielten die Drehzahl von Beginn an extrem hoch. Wenige Augenblicke waren vorbei, als nach einem Sparber-Abschluss das Torgebälk zitterte (5.). "So ein früher Führungstreffer hätte uns natürlich gut getan", sagte Adnet-Trainer Thomas Heissl, der in der weiteren Folge einen couragierten SKA beäugte, welcher in den entscheidenden Szenen allerdings zu ungenau agierte. Kurz vor dem Break ertönte ein lauter Elfmeterpfiff, nachdem Heim-Torwart Stauder bei seiner Faustabwehr auch einen Bergheim-Spieler traf. Ziss übernahm daraufhin die Verantwortung und stellte vom Punkt auf 0:1 (41.).

Tennengauer bestätigten starke Frühform

Die Adneter ließen sich von diesem Rückschlag nicht verunsichern. Ganz im Gegenteil: Die Heissl-Crew machte nach dem Seitenwechsel genau dort weiter, wo sie vor dem Pausentratsch aufgehört hatte. "Mit dem Unterschied, dass wir nun unsere Chancen genutzt haben", so Heissl weiter. In der 57. Minute verwertete eine Mauberger-Flanke volley zum 1:1-Ausgleich, drei Minuten danach brachte ein schnell ausgeführter Einwurf Nestaval in Szene, dessen gefühlvoller Schlenzer im Gäste-Kasten einschlug - 2:1 (60.). Das Schlusswort war schließlich Knipser Sparber vorbehalten, der nach einem kurz abgespielten Corner gesucht und gefunden wurde - 3:1 (76.). "In Summe ein hochverdienter Sieg", strahlte Heissl, der neben den drei Goals insgesamt drei Alu-Treffer zählte.