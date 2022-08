Trotz 45-minütiger Überzahl: Eugendorf muss sich gegen Hallwang mit X begnügen

Details Samstag, 27. August 2022 09:20

Das Derby zwischen dem USC Eugendorf und dem UFC SV Hallwang blieb am gestrigen Freitagabend ohne Sieger. Nachdem die Drachschwandtner-Boys früh in Front gegangen waren, sollte den Grün-Weißen in der weiteren Folge nur noch der Ausgleichstreffer vergönnt sein. Und das, obwohl die Eugendorfer quasi eine Halbzeit lang mit einem Spieler mehr am Grün agierten.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Eugendorf anfangs mit Problemen

Die Hallwanger erwischten in diesem Flachgauer Derby einen Traumstart. Bereits in der 2. Spielminute sagte die Gastelf nach einem Defensivfehler der Eugendorfer danke, Markovic netzte staubig ein - 0:1. "Ich muss gestehen, dass ich den Gegner anders erwartet hätte", spekulierte Heim-Coach Daniel Reischl mit einem tief stehenden Hallwang. Weil aber die Drachschwandtner-Elf recht hoch und frech attackierte, war insbesondere in der Anfangsviertelstunde eine grün-weiße Verunsicherung zu spüren. "Bis zum 1:1 hat sich das Geschehen ausschließlich in der Hälfte der Eugendorfer abgespielt", erzählte Hallwang-Trainer Alexander Drachschwandtner. Der Ausgleich fiel schließlich in der 14. Minute, als Teufl einen Pichler-Stanglpass verwertete. Bis zum Pausentee nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Bei einigen Möglichkeiten war Gäste-Goalie Erol stets auf dem Posten.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Hallwanger Derbyspezialisten holten in Unterzahl einen Zähler

So gut wie der erste Durchgang für die Hallwanger begonnen hatte, so schlecht verlief der Start in Abschnitt Nummer zwei. Vier Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da sah Mitterbauer wegen Foulspiels den roten Karton (49.). Die strittige Szene wurde von den beiden Übungsleiter unterschiedlich gewertet. "Eine Frechheit", moserte Drachschwandtner, während Reischl die Entscheidung des Schiedsrichters doch nachvollziehen konnte: "Der Spieler ist schon aggressiv reingesprungen." Bei Elf-gegen-Zehn wurde die Dominanz der Eugendorfer noch größer - Drachschwandtner schätze den Ballbesitz auf 90:10 pro Eugendorf. Die Chancen auf den Heimsieg waren zwar da, Zählbares wollte aber nicht herausspringen. Und im Nachschlag wäre es für die Reischl-Männer beinahe ganz übel gekommen. Weil Eugendorf "all in" ging, aufmachte, fand Hallwang eine gute Kontergelegenheit vor, bei der Loibichler an "Handschuh" Loibichler und der Stange scheiterte. "Wenn's blöd läuft, verlieren wir 1:2. Obwohl wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, war das X am Ende gar nicht so ungerecht", bilanzierte Reischl. Auf Seiten der Hallwanger überwog die Freude - Drachschwandtner: "Wir haben nun auch das achte Flachgauer Derby nicht verloren. Den einen Punkt nehmen wir gerne mit."