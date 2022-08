Thalgauer Standardspezialisten zeigen ASV die Grenzen auf

Details Sonntag, 21. August 2022 12:29

In der 3. Runde der Salzburger Liga musste Aufsteiger ASV Salzburg seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Und diese nahm aus Itzlinger Sicht am Ende des Tages ganz schön üble Formen an, kam man im Auswärtsmatch bei Leader UFV Thalgau doch mit 0:5 unter die Räder. Standardspezialisten: Vier der fünf Treffer entstanden nach ruhenden Bällen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Überlegene Heimelf

Der Tabellenführer legte vor 100 Zuschauern los, als ob es keinen Morgen mehr geben würde. In Minute fünf brachte Rottensteiner seine Thalgauer in Führung, die Aigner kurz darauf ausbaute (19.). "Wir haben noch einige Chancen ausgelassen", konstatierte Heim-Coach Christoph Gruber, für den der Pausenvorsprung durchaus höher hätte ausfallen können. Spielverderber Gottsmann: Der ASV-Goalie machte gleich drei UFV-Sitzer zunichte.

Zwei Tage vor dem Ehrentag: Kreuzer beschenkte sich mit Doppelpack selbst

Getreu dem Motto "Nachlegen ist besser als neu einheizen" blieben die Gruber-Boys auch nach dem Seitenwechsel ihrer Linie treu und feuerten den Liganeuling förmlich vom Grün. Pantelic (48.) und Bald-Geburtstagskind Kreuzer (55., 65.) machten den 5:0-Sieg klar, bei dem gleich vier Goals Standards vorausgegangen waren. "Die kamen allesamt dorthin, wo es weh tut", seufzte ASV-Betreuer Patrick Schöberl.