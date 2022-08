Schallende Ohrfeige für Leader Thalgau in Bürmoos

Details Samstag, 27. August 2022 20:27

König Fußball ist immer für Überraschungen gut. Eine gab's heute in Bürmoos, wo der heimische SVB den Tabellenführer UFV Thalgau regelrecht überrollte und als klarer 5:0-Champion vom Kunstgrün stolzierte. Heim-Angreifer Lazar Ugrinovic feierte dabei ein mehr als gelungenes Startelf-Comeback, traf gleich dreifach.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Aggressive Bürmooser nahmen Leader förmlich auseinander

"Wir sind aggressiv ins Spiel reingestartet - so, wie wir uns das vorgenommen hatten", konnte Bürmoos-Trainer Daniel Buhacek mit dem Auftritt seiner Blau-Weißen gänzlich zufrieden sein. Eine laut Buhacek "super dominante" Performance wurde in der ersten Halbzeit mit nicht weniger als vier Goals gekrönt. Den Anfang machte Mario Switil per Elfer (10.), ehe Ugrinovic (20., 24., 38.) einen lupenreinen Hattrick beisteuerte. Derweil kam vom Ligaprimus, der an diesem Fußballnachmittag überhaupt nicht an die Leistungen der letzten Partien anknüpfen konnte, herzlich wenig. "Wir haben im gesamten Spiel nur eine Chance zugelassen, bei der sich unser Keeper aber auszeichnen konnte", so Buhacek weiter.

Heimelf legte nach und blieb souverän

In Durchgang zwei ließen es die Heimischen dann etwas gemütlicher angehen. Ein Treffer sollte den 350 Zuschauern dennoch vergönnt sein: Just nachdem die Seiten gewechselt worden waren, markierte Suljic den 5:0-Endstand (48.). "Im Prinzip war's heute wie gegen Bergheim, mit dem Unterschied, dass wir dieses Mal die Tore gemacht haben. Der frühe Führungstreffer hat uns einen zusätzlichen Schub gegeben. Das 3:0 war aus meiner Sicht gleichbedeutend mit dem Thalgauer K.O.", resümierte Buhacek.

Ugrinovic mit perfekter Rückkehr in die Startelf

Bürmoos' Dreifachtorschütze war heute seit langem wieder einmal von Anfang an dabei - zuletzt im Juli im Cup gegen St. Koloman. Buhacek fand vor allem an der zweiten Bude des Offensivgeistes viel Gefallen: "Das war ein wunderbarer Weitschuss aus 20 Metern."