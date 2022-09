"Viel Kampf und wenig Fußball" - Hallwang lotst Aufsteiger ASV auf die Verlierstraße

Details Samstag, 03. September 2022 07:44

In der 5. Runde der Salzburger Liga hat der UFC SV Hallwang das Duell mit Aufsteiger ASV Salzburg positiv gestalten können. Die Kicker von Trainer Alexander Drachschwandter fuhren einen 3:1-Heimsieg ein und katapultieren sich vorübergehend ins tabellarische Mittelfeld. ASV-Dompteur Patrick Schöberl ging bei der Rückkehr zur alten Wirkungsstätte hingegen leer aus.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Tunc markierte mit Premierentreffer Pausenresultat

Die rund 150 Besucher bekamen auf der Sportanlage in Hallwang kein gutes Spiel zu sehen. "Es war sehr zerfahren. Viel Kampf und wenig Fußball", diagnostizierte Hallwang-Coach Drachschwandtner. Nichtsdestotrotz stand der Heimelf eine 2:0-Pausenführung zu Buche. Den Torreigen eröffnete Rasidovic vom Elfmeterpunkt (12.), in Minute 29 legte Tunc nach. "Sein erstes Tor in der 'Ersten'", freute sich Drachschwandtner für seinen Schützling, der bis dato nur für die 1b in der 2. Klasse Nord A geknipst hatte.

Drachschwandtner: "Momentum war immer auf unserer Seite"

In der zweiten Halbzeit wurde die Qualität der Partie nicht wirklich besser. Nachdem Markovic Gäste-Goalie Gottsmann umkurvt und anschließend nur die Stange getroffen hatte, machte es der Hallwanger Offensivgeist Momente später besser und traf nach haargenau derselben Entstehungsgeschichte dieses Mal in die Hütte (63.). Die Antwort der Städter kam wie aus der Pistole geschossen, denn nur zwei Minuten nach dem dritten Tor der Heimischen brachte Dedovic einen Konter staubig zu Ende - 3:1 (65.). "Da sind sie erstmals wirklich gefährlich vors Tor gekommen", berichtete Drachschwandtner. Während die Flachgauer im Endspurt noch zwei, drei Sitzer verballerten, wartete man vergeblich auf eine finale Schlussoffensive der Itzlinger. "Es ist dann nicht mehr viel passiert - das Momentum war eigentlich immer auf unserer Seite", sagte Drachschwandtner, der mit seinen Hallwangern nach dem zweiten Saisonsieg den Sprung auf Tabellenplatz acht schaffte - nach der 4. Runde zumindest einstellig bleibt.