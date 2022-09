Verletzungsorgie inklusive Rettungseinsatz - Punkteteilung bei Puch gegen Schwarzach

Details Samstag, 03. September 2022 11:00

Das Freitagabendspiel zwischen dem FC Puch und Liganeuling SV Schwarzach war nichts für schwache Nerven. Vier verletzungsbedingte Wechsel, darunter auch ein Rettungseinsatz, waren nur ein Bruchteil der vielen Höhepunkte in diesem Duell. Am Ende konnte kein Champion ausgemacht werden. Weil beide Seiten je einmals ins Schwarze trafen, wurden summa summarum die Zähler geteilt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Verletzungsteufel schlug erbarmungslos zu

"Ein ganz kurioses Spiel", gab Schwarzach-Betreuer Mario Krimbacher konfus zu Protokoll. Bereits in der fünften Spielminute musste nach einem unglücklichen Zusammenprall von Gäste-Akteur Gold die Rettung ausrücken. "Er ist nach einem Zweikampf in den Gegner reingefallen und hat sich dabei den Nacken verstaucht. Da wir uns selber nicht getraut haben, das Ganze zu checken, war der Rettungsruf eine Sicherheitsmaßnahme", so Krimbacher weiter. Später sollte es zum Glück Entwarnung geben. Nach dieser mehr als heiklen Startphase kam pünktlich nach einer Viertelstunde auf Seiten der Pongauer schließlich Jubel auf. "Mal nicht nach einem Standard", deutete Krimbacher auf die Entstehungsgeschichte des Schwarzacher Führungstreffers hin. Nach einer wunderbaren Kombination mit einem Doppelpass verwertete Thomas Klammer eine Flanke zum 0:1. Derweil vermeldeten die Pucher in einer grundsätzlich chancenarmen ersten Halbzeit eine nennenswerte Torchance. "Alles in Allem waren wir in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft", fand Krimbacher. Bitter: Die Tennengauer mussten vor dem Pausentratsch zu einem Doppelwechsel greifen, nachdem Stocker und Vucanovic (beide Zerrung) w.o. gegeben hatten.

Krimbacher: "Für mich ein gerechtes Unentschieden"

In Abschnitt zwei sollte sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Heimelf drehen. Den Lohn holten sich die immer stärker werdenden Bojceski-Kicker in Minute 67 ab, als SWA-Abwehrmann Ofensberger am Rasen hängenblieb, umfiel und so Suppik die Pforten zum 1:1 öffnete. Typisch für diese Partie: Ofensberger (Leiste) verletzte sich in dieser Aktion und musste verletzungsbedingt raus. "Darüber hinaus ist Müller umgeknöchelt. Weil wir nicht mehr tauschen konnten, hat er durchgebissen, war aber so gut wie nicht mehr anspielbar", verriet Krimbacher. Obwohl das Momentum im Schlussakt eher bei den agilen Pucher zu liegen schien, gehörte das letzte Highlight in dieser Begegnung den Schwarzachern: Nach einem Freistoß von der Seite war Wagenbichler mit seiner Bonje zur Stelle - den Einschlag verhinderte ein Puch-Verteidiger jedoch im allerletzten Moment. "Uns gehörte die erste Halbzeit, Puch die zweite. Somit war's für mich ein gerechtes Unentschieden", resümierte Krimbacher.