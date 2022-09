Bergheimer Heimdebakel gegen furiose Neumarkter

Details Samstag, 10. September 2022 08:07

Der TSV Neumarkt hat in der 6. Runde mit einem 6:1-Auswärtserfolg beim FC Bergheim seinen Top-4-Platz abgesichert. Nachdem es mit einem knappen Vorsprung zum Pausentratsch gegangen war, schenkte die Oberascher-Elf dem FCB im Verlauf der zweiten Spielhälfte noch fünfmal nach. Anfällig: Bergheim kassierte gemeinsam mit dem ASV bis dato die meisten Gegentreffer der Liga (14).

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Neumarkt kaufte Bergheim die Schneid' ab

"Wir waren aggressiver als der Gegner und haben mehr Leidenschaft auf den Platz gebracht", konstatierte ein hochzufriedener Neumarkt-Trainer Fritz Oberascher. Die Hausherren liefen den TSV zwar frech an, das Pressing sei laut Oberascher allerdings "null aufgegangen". Indes probierten es die Gäste spielerisch, fanden mit Fortdauer der ersten Hälfte einige Chancen vor, ehe sie sich in der 21. Spielminute für ihren ambitionierten Auftritt belohnen konnten: Einen weiten Einwurf hätte Brandl schon verwerten können, dieser schob die Verantwortung zu Kumpel Veselinovic, der auf 0:1 stellte.

Gnadenloser TSV kannte kein Erbarmen

Die Oberascher-Crew kam überfallsartig aufs Grün zurück. Erst wusste Brandl den Vorsprung seiner Farben vom Elferpunkt zu verdoppeln (49.), nur um wenig später den Zweierpack zu schnüren (53.). Zwei Tore in einem Spiel dürfte auch bei Veselinovic ganz oben auf der To-do-Liste gestanden haben, denn in Minute 58 machte es der gebürtige Serbe seinem Teamkollegen nach und netzte zum 0:4 ein. Zwischendurch gelang den Bergheimern in Person von Ziss via Penalty der Ehrentreffer (69.), die weiteren Höhepunkte sollten aber wieder dem TSV vorbehalten sein. Ndure (74.) und ein Friedl-Abstauber (77.) machten binnen weniger Aktionen das halbe Dutzend voll. "Bergheim hat nicht aufgesteckt. Zumeist hat bei ihnen aber der letzte Pass gefehlt", schilderte Oberascher. Am Ende hätte der Sieg der Gäste durchaus höher ausfallen können. Auf der Zielgeraden hatten die Neumarkter doppeltes Pech: Avdic traf den Querbalken, der Nachschuss küsste ebenfalls das Alu. "Uns ist in der zweiten Halbzeit viel aufgegangen, sind gut in die Box gekommen. Der Sieg war auch in dieser Höhe nicht unverdient", meinte Oberascher.