ASV gibt bei Trainer-Debüt von Oberascher rote Laterne ab

Details Samstag, 18. März 2023 02:05

Zum Rückrundenauftakt in der Salzburger Liga hat der ASV Salzburg den FC Bergheim im Kellerduell recht klar mit 3:0 abgefertigt. Damit gaben die Itzlinger die ungeliebte rote Laterne ab - neuer Letzter ist bis auf weiteres Altenmarkt.

Fotocredit: ASV Salzburg (ARCHIVBILD)

Geglückter Oberascher-Einstand beim ASV

Mit Friedrich Oberascher (ASV) und Alexander Pilaj (Bergheim) feierten beide Übungsleiter ihr Pflichtspieldebüt auf der jeweiligen Trainerbank. Auf der ASV-Sportanlage in Itzling erwischten die Gäste einen vielversprechenden Start. "In den ersten 15 Minuten war Bergheim aktiver", gestand Oberascher, dessen Schützlinge in der weiteren Folge meist über die Flügel Teilerfolge verbuchten. "Durch Angriffe über die Seiten haben wir zwar keine zwingende Torchance, aber einen Haufen Eckbälle erzwingen können", so Oberascher weiter. Einen dieser von Spielmacher Andric getretenen Corner verwertete Dedovic zur 1:0-Führung (26.).

Die Städter blieben auch nach dem Pausentee griffiger. Nachdem ein gefährlicher Andric-Freistoß auf Seiten der Bergheimer schon die Alarmglocken läuten gelassen hatte, drückte Tabernig das Leder - nach einem weiteren ruhenden Ball - zur Vorentscheidung über die Linie (77.). Den Schlusspunkt setzte Joker Gvozdenovic nur wenige Minuten danach (83.). "Ein hochverdienter Sieg. Wir haben aus dem Spiel heraus keine Torchance der Bergheimer zugelassen", jubelte Oberascher über die drei so wichtigen Punkte. Drei Zähler, die die Itzlinger weg vom Tabellenende auf Position zwölf katapultierten. Neues Schlusslicht ist Altenmarkt, das heute Samstag (15:00 Uhr) beim Sechsten Siezenheim antreten muss.

