Schilchegger-Show bei klarem Adnet-Erfolg in Bergheim

Details Samstag, 08. April 2023 00:08

Im Zuge der 17. Runde hat der SK Adnet in der Salzburger Liga gegen den FC Bergheim einen deutlichen Auswärtserfolg eingefahren. Zum Matchwinner avancierte zweifellos Simon Schilchegger, der beim 4:0-Sieg einen Hattrick beisteuerte.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Adnet-Boy Schilchegger geigte groß auf

"Wenn wir in Rückstand geraten wären, hätten wir uns nicht beklagen dürfen", kamen Adnet-Coach Thomas Heissl und seine Schützlinge in der Startphase aber unbeschadet davon. In einer anfangs recht offenen Partie glückte den Gästen durch Schilchegger der Führungstreffer (12.). "Erst danach ist das Spiel auf unsere Seite gekippt", so Heissl weiter. Weil Schilchegger einen Ableger unters Dach zimmerte (24.), ging's für die Tennengauer sogar mit einem Zwei-Tore-Bonus in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt legten die Adneter eine unheimliche Dominanz an den Tag. "Wir haben richtig gut gespielt. Unterm Strich hätten wir durchaus höher gewinnen können, allerdings ist es uns nicht gelungen, verschiedene Situation sauber fertigzuspielen", bilanzierte Heissl. Am Ende sorgten Showmaster Schilchegger nach einem 70-Meter-Solo (73.) und Joker King (86.) für einen souveränen 4:0-Triumph.

