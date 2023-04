1:1! Eugendorf remisiert in Puch

Details Samstag, 22. April 2023 11:58

Im Duell der 19. Runde zwischen dem FC Puch und dem USC Eugendorf konnte kein Sieger ermittelt werden. Während die Grün-Weißen weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr warten müssen, verpassten die Tennengauer die große Chance, den Punkterückstand auf Tabellenplatz zwei bzw. drei zu reduzieren.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Wenig Strafraumszenen, aber ein Aufreger

In einem äußerst defensiv geprägten Spiel waren Torchancen eher dünn gesät. Wenn in der ersten Halbzeit ein Offensivfunke aufblitzte, dann auf Seiten der Gäste. "Ein, zwei Möglichkeiten hatten wir", konstatierte Eugendorf-Betreuer Daniel Reischl. Kurz vor der Pause gab's noch Wirbel um Puch-Goalgetter Jukic. "Für mich war's eine Tätlichkeit. Somit hätte er mit der Roten Karte vom Platz fliegen müssen. Allerdings hat es das Schiedsrichterteam anders gesehen", erzählte Reischl.

"Gerechtes Unentschieden" - Puch und Eugendorf teilten die Punkte

In Spielabschnitt zwei waren es schließlich die Pucher, die die Marschrichtung vorgaben. "Wir haben uns dann schon reindrücken lassen, nichtsdestotrotz kaum etwas zugelassen", so Reischl weiter. In der 63. Minute sollte es dennoch im Eugendorfer Kasten jingeln: Eine Freistoßflanke fand Preslmayr, der am zweiten Pfosten lauerte und zum 1:0 einnetzte. Der Vorsprung der Bojceski-Männer hielt ganze sieben Minuten, ehe Gsenger mit seinem verwandelten Handelfmeter Eugendorf vor dem "Nuller" bewahrte (70.). "Meiner Meinung nach haben wir ein gerechtes Unentschieden gesehen", fand Reischl, der mit seinen Grün-Weißen nach mittlerweile zwei Unentschieden und vier Niederlagen immer noch auf den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2023 wartet. Puch hingegen hätte mit einem Heimdreier Bürmoos (2.) und Straßwalchen (3.) auf die Pelle rücken können. Weil alle Beteiligten einen Punkt holten, bleibt der Abstand (4 Punkte) unverändert.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei