Itzlinger Stehaufmännchen schlagen in Straßwalchen erneut zu

Samstag, 22. April 2023

Der ASV Salzburg hat es schon wieder getan! Ähnlich wie am vergangenen Dienstag im Spiel gegen Hallwang, brachten die Oberascher-Boys auch gegen den SV Straßwalchen das Kunststück zusammen, in einer schier verlorengegangenen Partie auf den letzten Metern doch noch etwas Zählbares mitzunehmen.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

ASV von Straßwalchen überrumpelt

In der Straßwalchener Negova-Arena gab's für die Städter zum Start eine eiskalte Dusche. "Beide Angriffe der Straßwalchener haben gleich gesessen", musste ASV-Coach Fritz Oberascher zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass Doppelpacker Schachner (5., 6.) das höchste Maß an Effizienz an den Tag legte. Mit einem Zwei-Tore-Polster im Rücken ließen es die Flachgauer in der weiteren Folge ruhig angehen - fast schon zu ruhig. "Der Gegner hat die Handbremse angezogen. Je länger die Partie lief, desto besser wurden wir", analysierte Oberascher.

Itzlinger Spätzünder schlugen wieder zu

In einem Spiel, in dem Referee Hora viel durchgehen ließ, kämpften sich aggressive Itzlinger heroisch zurück. Spätestens nach dem Pausentratsch war der ASV die klar bessere Mannschaft - in Minute 67 verkürzte Andric mit seinem 20-Meter-Freistoß in den kurzen Knick auf 2:1. Als jedoch Forthuber in der 82. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte, schien auch das letzte Fünkchen ASV-Hoffnung zu verpuffen. Doch wie schon im Nachtragsspiel gegen Hallwang sollte es für die Oberascher-Elf doch noch zum Punktgewinn reichen. Erst stellte Zeyringer nach Dedovic-Flankenball auf 3:2 (90.), in der dritten Minute der Nachspielzeit drückte Dedovic schließlich selbst zum 3:3 ab. "Ohne Aussicht auf den Ligaerhalt nach dem zwischenzeitlichen 1:3 so eine Moral zu beweisen, ist schon überragend", rang Oberascher nach dem neuerlichen Last-Minute-Remis förmlich nach den richtigen Worten. "Meiner Meinung hochverdient, auch wenn uns unser Tormann mit einigen guten Paraden zwischenzeitlich am Leben gehalten hat."

