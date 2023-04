1:0! Bürmoos' Höller schießt Straßwalchen im Nachschlag k.o.

Details Sonntag, 30. April 2023 15:05

Das Thalgau-Verfolgerduell zwischen dem SV Bürmoos und dem SV Straßwalchen haben die Blau-Weißen hauchzart mit 1:0 zu ihren Gunsten entscheiden können. Die Jonjic-Schützlinge erlitten dabei ein denkbar bitteres Last-Minute-K.o.: Josef Höllers Goldtreffer fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto (ARCHIVBILD)

Klassisches Sechs-Punkte-Spiel - Bürmoos setzte sich in der Tabelle von Straßwalchen ab

Das Aufeinandertreffen zwischen den Tabellenzweiten Bürmoos und dem Tabellendritten Straßwalchen hätte gut und gerne in beide Richtungen verlaufen können. Während die Gäste in beiden Spielabschnitten jeweils einen Alu-Treffer verzeichneten, scheiterten auch die Platzherren am Torgebälk. Zudem wurde ein heimisches Goal wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Umso größer war der Bürmoos-Jubel, nachdem eine Höller-Ecke via Innenstange in die Maschen gesegelt war (91.). Augenblicke danach musste SVB-Goalie O'Connor gegen Schörghofer noch in extremis retten, hielt mit seinem Reflex den Dreier fest. Ein Dreier, mit dem sich die Bürmooser ein Stück weit von den Straßwalchenern distanzierten. In der Tabelle liegen die Buhacek-Jungs nun drei Punkte vor der Jonjic-Crew.

