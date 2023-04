Thalgauer Höhenflieger lassen bei Schlusslicht Bergheim keine Zweifel aufkommen

Details Sonntag, 30. April 2023 14:35

Spitzenreiter UFV Thalgau hat in der 20. Runde seine Favoritenrolle vollends erfüllt und beim Tabellenletzten FC Bergheim einen souveränen Dreier davongetragen. Den Grundstein für den späteren 4:1-Erfolg legten die Gruber-Mannen in Durchgang eins, führten sie doch zur Pause schon mit 3:0.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Staubtrockener Auftritt des "Klassenbesten"

Nachdem Christoph Enzesberger bereits in der 7. Spielminute seinen Arbeitstag ungewollt beenden musste, brannte der Ligaführende in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit ein Feuerwerk ab. Kreuzer (30.), Halilovic (43.) und Pantelic (45.+1) machten mit dem Schlusslicht kurzen Prozess und ballerten ihre Farben komfortabelst in Führung.

Der 15. Liga-Saisonerfolg der Thalgauer sollte übrigens nie in Gefahr geraten. Weder der Anschlusstreffer von Bergheims Neubauer (49.) noch die Gewitterfront (sorgte für eine rund 25-minütige Unterbrechung) konnten die Gäste vom Erfolgsweg abbringen. In Minute 63 setzte Mrkonjic die Bergheimer mit einem direkt verwandelten Corner endgültig schachmatt.

