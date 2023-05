Doppelter Feldinger lässt Eugendorf gegen Siezenheim jubeln

Details Montag, 08. Mai 2023 20:26

Mit einem 2:0 über den UFC Siezenheim hat der USC Eugendorf den zweiten Sieg en suite eingefahren. Zwei volle Erfolge hintereinander waren den Grün-Weißen in der Salzburger Liga zuletzt Ende September, Anfang Oktober gelungen.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Eugendorf bejubelte wichtigen Erfolg im Abstiegskampf

Im Kräftemessen zweier Tabellenmittelständer avancierte Leonhard Feldinger vor 200 Zuschauern zum "Man of the Match". Der Offensivmann in der Wäsch' der Eugendorfer staubte in der ersten Hälfte nach Enzesberger-Kopfballverlängerung grätschend ab (22.), nur im Verlauf der zweiten 45 Minuten einen Teufl-Querleger zum 2:0 über die Linie zu drücken (73.). Die Siezenheimer, die vor Feldingers zweitem Streich am Ausgleichstreffer geschnuppert hatten, starteten die finale Offensive, die allerdings ohne Ertrag bleiben sollte.

Mit dem zehnten Saisonsieg haben sich die Eugendorfer (4.) im Abstiegskampf ein bisschen Luft verschafft, liegen momentan fünf Zähler über dem Strich. Die Urbanek-Männer - ebenfalls mit einem kleinen Punktepolster - rutschten indes auf Position sechs zurück.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei