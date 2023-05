Hallwangs Chance auf den Ligaverbleib lebt weiter, Ernüchterung bei Neumarkt

Details Sonntag, 21. Mai 2023 11:30

Der UFC SV Hallwang hat das Duell zweier abstiegsbedrohter Teams gegen den TSV Neumarkt recht eindeutig mit 3:1 gewonnen. Während die Hallwanger in Sachen Klassenerhalt weiter hoffen dürfen, lediglich zwei Punkte hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz liegen, macht sich bei den Wallerseern bereits eine gewisse Resignation breit.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

"Unwürdiger Auftritt" von Neumarkt in Hallwang

Im Direktduell war am gestrigen Samstag so einiges auf dem Spiel gestanden. Sowohl für Hallwang (11.) als auch für Neumarkt (10.) hatte im Vorfeld nur eine Devise gegolten: Verlieren verboten! Am Ende eines richtungsweisenden Fußballabend sollte es die glücklichen Gesichter ausschließlich im heimischen Lager geben. "Hallwang hätte sogar noch deutlich höher gewinnen können", murrte Neumarkt-Trainer Hans Hajek. Die Hausherren lagen durch Asanovic (5.) und Rasidovic (23.) mit 2:0 in Front, ehe Reiberstorfer, der früh Fallnbügl ersetzen musste (20.), den Gästen noch einmal Hoffnung einhauchte (33.).

Nachdem Asanovic quasi mit dem Wiederankick ein zweites Mal abgedrückt hatte (47.), verpassten die Hallwanger einen noch klareren Vorsprung. Weil Neumarkt an diesem Tag nicht viel entgegenzusetzen hatte, blieb's schlussendlich beim 3:1-Erfolg für die Drachschwandtner-Jungs. "Der Auftritt von uns war unwürdig. Somit wird der Zug in Richtung Klassenerhalt wohl abgefahren sein", so Hajek weiter. Drei Runden vor dem Saisonende fehlen den Neumarktern vier Punkte auf den Strich. Die Klassenerhalt-Chancen der Hallwanger sind mit lediglich zwei Zählern Rückstand indes etwas höher.

