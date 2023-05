Nach Thalgau-Umfaller in Bramberg: Titelkampf in der Salzburger Liga wieder spannend

Details Montag, 22. Mai 2023 09:16

Die Karten im Titelrennen der Salzburger Liga wurden neu gemischt! Weil sich Spitzenreiter UFV Thalgau am Sonntag bei der TSU Bramberg (0:2) beugen musste, beträgt der Abstand zu Bürmoos nur noch ein mickriges Pünktchen. Der Tabellendritte Straßwalchen (vier Punkte Rückstand) riecht ebenfalls Lunte.

Primus ließ Federn

Die Thalgauer mussten sich im einzigen Sonntagsmatch der 23. Runde im Oberpinzgau mit 0:2 geschlagen geben. In einer temporeichen Partie schlugen die Bramberger jeweils nach hohen Bällen zu: Panzl sorgte für die 1:0-Pausenführung (32.), die Rangetiner quasi im Einklang mit dem Wiederankick auszubauen wusste (46.). "Es war von beiden Teams eine ansprechende Leistung. Der Gegner war effizient, hat seine Chancen genutzt", resümierte Thalgau-Coach Christoph Gruber.

Spannung vorprogrammiert

Bereits am Freitag legte Verfolger Bürmoos mit dem ersten Sieg auf Eugendorfer Boden seit fünf Jahren vor. Nachdem Kopelent zur Halbstundenmarke auf 0:1 gestellt hatte, verpasste es der SVB in der weiteren Folge, den Sack frühzeitig zuzumachen. Den Deckel packte "Co" Höller erst kurz vor Ultimo drauf (90.). Drei Runden vor Schluss ist es im vorderen Bereich der Salzburger Liga wieder kuschelig geworden. Thalgau führt das Zwischenklassement weiter an, einen Punkt vor Bürmoos und vier vor dem Dritten Straßwalchen, das an diesem Spieltag gegen Kellerkind Bergheim (3:2) seine Pflicht erfüllte.

Restprogramm im Titelrennen:

UFV Thalgau (1. / 49 Punkte)

Hallwang (9. / H)

Straßwalchen (3. / A)

Puch (6. / H)

SV Bürmoos (2. / 48 Punkte)

ASV (12. / H)

Siezenheim (7. / H)

Altenmarkt (14. / A)

SV Straßwalchen (3. / 45 Punkte)

Neumarkt (11. / A)

Thalgau (1. / H)

Bramberg (4. / A)

