Aufsteiger Henndorf schockt Eugendorf

Aufsteiger Union Woerle Henndorf hat bei seiner Rückkehr in die Salzburger Liga gleich einen Sieg gefeiert. Die Andessner-Crew schlug auf heimischem, schwer zu bespielendem Boden den USC Eugendorf mit 3:1. Zusätzlich bitter für die Gäste: Für Sommer-Neuzugang Tobias Messner musste die Rettung ausrücken - eine schwere Knieverletzung wird vermutet.

Fotocredit: Union Woerle Henndorf (ARCHIVBILD)

Mayr-Lupfer egalisierte Henndorf-Führung

Der Fußballabend begann für die Henndorfer optimal. In der 12. Spielminute traf der Ukrainer Kiriukhin zur 1:0-Führung. Das tiefe Geläuf ließ in der weiteren Folge kaum spielerische Schmankerl zu. Eines der wenigen konnten die Eugendorfer zum Ausgleich nutzen, als Mayr nach einer sehenswerten Kombination die Murmel über Heim-Goalie Sallaberger hinweg ins Glück lupfte (32.).

Hoffmann erlöste den Aufsteiger spät

Ähnlich wie in Durchgang eins glückte dem Liganeuling auch in der zweiten Halbzeit ein Sahnestart. Nach einer Ecke stand Abwehrmann Mannie goldrichtig und brachte sein Team neuerlich in Front (50.). Zusätzlicher Schock für Eugendorf: Wenige Augenblicke nach der Stundenmarke verletzte sich der zur Halbzeitpause eingewechselte Messner schwer am Knie, blieb am Grün liegen. Die Folge? Rettungseinsatz und eine rund zwanzigminütige Unterbrechung. Im Schlussakt setzten die Eugendorfer alles auf eine Karte - der Ertrag sollte jedoch ausbleiben. Henndorf, das bis zum Schluss um den vollen Erfolg bangen musste, packte im elendslangen Nachschlag den Deckel drauf. Hoffmann fixierte in der 19. Minute der Nachspielzeit den 3:1-Sieg.

