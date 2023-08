Kuchl jubelt: Ausgerechnet Ex-Austrianer Hödl bremst SAK aus

Details Sonntag, 06. August 2023 14:43

Nach dem unerwarteten Landescup-Aus in Plainfeld ist für den SAK 1914 auch der Ligastart in die Hose gegangen. Die Nonntaler mussten sich vor heimischem Publikum dem SV Kuchl mit 0:1 beugen. Den spielentscheidenden Treffer erzielte mit Marco Hödl ausgerechnet ein Ex-Spieler vom großen Stadtrivalen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Hödl kutschierte Kuchl auf die Siegerstraße

Kuchl hatte in einer Partie auf mäßigem Niveau über die gesamten 90 Minuten nicht nur mehr vom Spiel, sondern auch die klareren Torchancen. Gegen tiefstehende Nonntaler, bei denen Ex-Profi Junuzovic 67 Minuten lang die Fäden im Mittelfeld zog, war für die Tennengauer an der "Sechzehner"-Markierung aber meist Endstation. Im Schlussakt zündete die Hofer-Elf noch einmal den Turbo. Just nachdem die Entlastungsmomente des SAK immer weniger geworden waren und die Kuchler mehr und mehr drückten, traf Ex-Austrianer Hödl via Innenstange zum 0:1 ins Glück (81.). Weil die Städter auch mit dem Rücken zur Wand stehend keine gefährlichen Situationen mehr kreieren konnten, blieb's beim verdienten Auswärtsdreier für den SVK.

