Hallein biegt Anif im Nachtrag

Details Dienstag, 08. August 2023 21:29

Der UFC Hallein hat im Nachtragsspiel der 1. Runde den USK Maximarkt Anif auswärts mit 2:0 besiegt. Elvis Ozegovic und Kenan Sejdic sorgten für die Goals. Head-to-Head-Bilanz aufpoliert: In der abgelaufenen Regionalliga-Saison hatte es für die Tennengauer gegen die Vorstädter in vier Duellen (2 Niederlagen, 2 Unentschieden) keinen einzigen Sieg gegeben.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Anif mit Oberwasser

Drei Tage nach der witterungsbedingten Absage konnte im Anifer Sportpark endlich gekickt werden. Dort beäugte Hallein-Coach Christoph Lessacher eine Partie, in der seine Truppe zwei verschiedene Gesichter zeigte. "Die Leistung in der ersten Halbzeit war nicht zufriedenstellend. Nach der Pause wurd's deutlich besser." Die Platzherren gaben vor knapp 350 Besuchern ganz klar die Marschroute vor, überzeugten sowohl im Ballbesitz als auch im Spiel ohne der Murmel in den eigenen Reihen. "Sie haben uns in gewissen Phasen Probleme bereitet und verunsichert", gab Lessacher zu. Zudem verbuchte Anif ein Chancenplus, aus dem aber nichts Zählbares herausspringen wollte - 0:0 zur Pause.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Erhebliche Leistungssteigerung der Gäste

Ein taktischer Feinschliff sowie ein Traum-Restart lotsten die stark verbesserten Salinenstädter schließlich auf die Siegerstraße. "In der Pause haben wir zwei, drei Sachen verändert und das Spiel somit in den Griff bekommen", erzählte Lessacher, der freudig beobachtete, wie Vurbic das Kunstleder in der 49. Minute durch die Kette steckte und Ozegovic zur Führung traf. Später packte Sejdic nach Leitenstorfer-Hereingabe den Deckel drauf - 0:2 (70.). "Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung. Anif hat die erste Halbzeit gehört, uns die zweite", so Lessacher abschließend.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei