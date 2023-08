Erster Saisonsieg! Meister Thalgau meldet sich nach Kaltstart eindrucksvoll zurück

Details Sonntag, 20. August 2023 18:07

Die Schlappen gegen Bramberg (2:5) und Straßwalchen (1:2) sowie das 2:2-Remis gegen Anif hatten den UFV Thalgau in den Tabellenkeller gedrückt. In der 4. Runde gab's ihn nun, den ersehnten ersten Dreier. Der Salzburger-Liga-Champ der Vorsaison klatschte auf heimischem Boden den UFC Hallein gegen die Wand, siegte am Ende deutlich mit 5:1.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Meister Thalgau mit Befreiungsschlag

In den ersten drei Runden hatte der Motor beim UFV Thalgau, dem amtierenden Meister der Salzburger Liga, ordentlich gestottert. Mit zwei Niederlagen und einem Unentscheiden verlief der Auftakt in dieses neue Spieljahr für die Gruber-Männer nicht wie erhofft. Daheim gegen den Tabellenzweiten Hallein ballerten sich die Thalgauer Kicker nun ihren ganzen Frust von der Seele.

Leitner & Co sorgten für Kantersieg

Nachdem Mrkonjic (44.) und Siller (45.+1) ein 1:1-Halbzeitremis besorgt hatten, stellte Thalgau die Weichen nach dem Pausentee und binnen sechs Minuten endgültig auf Saisonsieg Nummer eins. Erst traf Leitner zur neuerlichen Führung (54.), ehe Kreuzer zur Stundenmarke zum 3:1 abdrückte. Ein Pargan-Eigentor (68.) sollte die letzten Zweifler verstummen, ehe Joker Sedlinger im Endspurt den 5:1-Endstand markierte (89.).

