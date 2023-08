"Unnötiger Zittersieg" für Bürmoos gegen Thalgau

Details Samstag, 26. August 2023 09:52

Der SV Bürmoos hat in der 5. Runde der Salzburger Liga den UFV Thalgau hauchzart mit 2:1 in die Schranken gewiesen. So knapp wie das Ergebnis vermuten lässt, war's nicht. Die Bürmooser vernebelten nämlich Chance um Chance, verpassten somit einen eindeutigeren Erfolg.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Buhacek-Crew betrieb Chancenwucher

Bürmoos glückte in der heimischen Seearena ein Traumstart. "Nach Ballgewinn haben wir blitzschnell umgeschalten", ließ SVB-Übungsleiter Daniel Buhacek das 1:0 durch Patrick Probst (5.) noch einmal Revue passieren. Danach hatten die Platzherren alles, wirklich alles im Griff. Einziges Manko: Die eigene Chancenverwertung. "Wir haben einige Hochkaräter ausgelassen, hätten durchaus höher führen können", musste sich Buhacek zur Pause letztendlich mit dem Minimalvorsprung begnügen.

Unmittelbar nach dem Restart führte eine hochelegante Einzelaktion von Michael Switil zum 2:0 (45.). Von einer Vorentscheidung nichts wissen wollend, hielt Ilija Jagic seine Thalgauer auf Tuchfühlung, verkürzte nach einem Standard per Kopf schier postwendend auf 2:1 (49.). "Ein dummes Foul", ärgerte sich Buhacek über die Entstehungsgeschichte. Bürmoos' fahrlässiger Umgang mit teils besten Möglichkeiten sollte sich auch in der zweiten Halbzeit wie ein roter Faden durch die Partie ziehen. "Normalerweise musst du so ein Spiel 5:0 gewinnen. Wir hatten Chancen für drei Spiele, Thalgau hingegen kaum welche. Unterm Strich war's ein unnötiger Zittersieg", betonte Buhacek.

