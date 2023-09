Siezenheim gewinnt "Sommerkick" gegen Adnet

Details Montag, 11. September 2023 08:59

Ohne zu glänzen hat sich der UFC Siezenheim im Zuge der 7. Runde gegen Schlusslicht SK Adnet zuhause mit 3:1 durchgesetzt und sich somit ein Stück weit vom Tabellenkeller distanzieren können. Mit neun Punkten auf dem Konto ist das Urbanek-Kollektiv nun Zehnter, die Tennengauer bleiben mit lediglich drei Points ganz hinten.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

"Pflicht erfüllt, Kür gefehlt"

"Ein klassischer Sommerkick, um es nicht zu sagen: Not gegen Elend", ging Siezenheim-Coach Peter Urbanek mit den Akteuren hart ins Gericht. Das Niveau vor 120 Besuchern sollte über die gesamte Spieldauer überschaubar bleiben. Die Heimischen, die gegen den Tabellenletzten als Favorit gehandelt worden waren, konnten diese Rolle zumindest zahlenmäßig erfüllen. Hechenblaikner per Volley nach einer Freistoß-Flanke (28.) und Mayer nach Sturm-Vorlage (28.) sorgten für einen Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel bettelte Siezenheim, das schwerfällig aus der Kabine gekommen war, förmlich um den Gegentreffer. Diesen gab's dann auch, als Leitner nach einem ruhenden Ball auf dem zweiten Pfosten vergessen wurde und per Kopf auf 2:1 stellte (57.). Den Sieg und die damit verbundenen drei Punkte ließen sich die Gastgeber allerdings nicht mehr stibitzen. In der Schlussviertelstunde packte Hatzer den Deckel drauf (76.). "Wir haben unsere Pflicht erfüllt, die Kür hat aber gefehlt. Am Ende des Tages zählen die drei Punkte", so Urbanek.

