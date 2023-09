Hallein zu stark: Trainereffekt bei Eugendorf bleibt aus

Details Montag, 11. September 2023 09:21

Wenige Stunden nachdem der nunmehrige Ex-Coach Daniel Reischl vor die Türe gesetzt worden war, musste sich der USC Eugendorf auswärts beim UFC Hallein glatt mit 0:3 geschlagen geben. In einer intensiv geführten Partie hatten sich die Salinenstädter - mit Glücksgöttin Fortuna an der Seite - den Tick abgebrühter präsentiert.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Vierte Saisonniederlage für Eugendorf im Tennengau

"Beide Mannschaften haben eine gute Partie gemacht. Kompliment auch an Eugendorf", teilte Hallein-Dompteur Christoph Lessacher viele lobende Worte aus. Die Salinenstädter, die in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz verbucht hatten, lagen durch ein Goal von Voglmaier (29.) zur Pause nicht unverdient voran. Im Laufe des zweiten Durchgangs baute Doppelpacker Vurbic erst mit einem satten Abschluss unter die Latte (58.), später nach einem Stangler (81.) den Vorsprung auf 3:0 aus. Lucky Halleiner: Beim Stand von 1:0 sowie 3:0 bewahrte Schlussmann Vincetic seine Crew vor Gegentreffern. "Da hatten wir Glück. In den letzten Partien waren ja fast alle knappen Situationen gegen uns verlaufen", sagte Lessacher.

Während Hallein als Siebenter im Tabellenmittelfeld rangiert, sitzt Eugendorf nach dem ausgebliebenen Trainereffekt weiter im hinteren Tabellendrittel fest. Am nächsten Spieltag müssen die Lessacher-Buben nach Grödig, Eugendorf fordert daheim Spitzenteam Bürmoos heraus.

