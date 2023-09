Seekirchen schlägt nach überraschendem Landescup-Aus zurück

Details Sonntag, 17. September 2023 11:21

Am Mittwoch musste man im Salzburger Landescup noch die Segel streichen, in der Liga fand der SV Seekirchen in die richtige Spur zurück. Die Wallerseer zeigten sich im Heimspiel gegen den UFV Thalgau stark verbessert und schlugen den amtierenden Meister mit 2:1.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Seekirchen überrumpelte Thalgau mit Blitzstart

"Wir haben super in dieses Spiel hineingefunden", freute sich Seekirchen-Dompteur Mario Lapkalo, seine Mannschaft im Duell mit den Thalgauern gleich auf Betriebstemperatur zu sehen. Es dauerte keine drei Minuten, als Schaurecker nach erfolgslosen Versuchen seiner Kumpels, Aigner und Eliasch, das Spielgerät zum 1:0 über die Linie drückte (2.). Wenig später machte Chudoba Seekirchens Bilderbuchstart vom Elferpunkt perfekt (11.). Die Thalgauer hingegen brachten ihre Füße verspätet auf den Boden. Nach zwei guten, aber ausgelassenen Möglichkeiten führte eine Standardsituation schließlich zu Kreuzers Anschlusstreffer (44.).

Chancenwucher ohne Folgen

Nach der Pause waren die Wallerseer drauf und dran, eine schnelle Vorentscheidung herbeizuführen - Wagner, Aigner und Co. fanden beste Einschussgelegenheiten vor. "Weil wir diese nicht nutzen konnten, blieb's bis zum Schluss spannend. Im Endeffekt hätte unser Sieg aber wesentlich höher ausfallen können", bilanzierte Lapkalo. Mit dem vierten Liga-Saisonerfolg machte der SVS das überraschende Cup-Out in Neumarkt (0:1) ein Stück weit vergessen. So richtig knusprig wird's am nächsten Spieltag. Da muss die Lapkalo-Truppe beim Liga-Dominator Kuchl antanzen.

