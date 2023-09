Nach Rückstand: Hallein sichert sich klaren Derbysieg gegen Puch

Details Samstag, 23. September 2023 11:55

Die tabellarische Klettertour des UFC Hallein geht weiter! In der 9. Runde setzten sich die Salinenstädter im Tennengau-Derby gegen den FC Puch klar mit 4:1 durch und feierten somit ihren dritten vollen Erfolg am Stück.

Fotocredit: Adi Aschauer

Hallein zog nach Turnaround auf und davon

Nach den Siegen gegen Eugendorf (3:0) und Grödig (3:1) hatte die Formkurve der Lessacher-Jungs schon vor diesem 9. Spieltag stark nach oben gezeigt. Ausgerechnet im Derby gegen Rivale Puch zeigten sich die Halleiner einmal mehr von ihrer besten Seite. Und das, obwohl man nach einem Abwehrfehler zunächst in Rückstand geriet, Puch-Nutznießer Schweiger auf 0:1 stellte (59.). Davon angestachelt brannten die Salinenstädter in der finalen halben Stunde ein Feuerwerk ab. Ein abgefälschter Hasanovic-Freistoß (67.) und Leitenstorfer-Schlenzer (69.) drehten die Partie binnen weniger Augenblicke, ehe Joker Erdogan (80.) zum 3:1 einnetzte. Und nachdem Jukic das Spielgerät an den Querbalken genagelt hatte (86.), ließ Vurbic auf der Gegenseite auch die allerletzten Zweifler verstummen - 4:1 (87.). "Unterm Strich war's hochverdient. Je länger die Partie dauerte, desto besser haben wir hineingefunden", hatte Hallein-Übungsleiter Christoph Lessacher nach dem dritten Dreier en suite gut lachen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.