Golling festigt mit Sieg gegen Straßwalchen Top-3-Platz

Details Sonntag, 17. September 2023 10:38

Der SC Golling ist und bleibt ein Spitzenteam der Salzburger Liga! Im Zuge der 8. Runde behielten die Tennengauer daheim gegen den SV Straßwalchen mit 2:0 die Oberhand. Bleibt Grödig heute Nachmittag gegen Hallein sieglos, sind die Schöberl-Schützlinge sogar Kuchl-Jäger Nummer eins.

Fotocredit: Adi Aschauer

Golling ging früh in Front

In Abwesenheit von Coach Patrick Schöberl, der bei einem Familienausflug einen Sonnenstich erlitten hatte, glückte den Gollingern zuhause gegen Straßwalchen ein Auftakt nach Maß. Die Hausherren tankten sich auf dem rechten Flügel durch, den anschließenden Stanglpass verwertete Eric Mitterlechner zum frühen 1:0 (4.). Dass der knappe Bonus letzten Endes in die Halbzeitpause mitgenommen wurde, war unter anderem auch ein Verdienst von Schlussmann Pilotto, der im Finish der ersten Hälfte eine tolle Gelegenheit der Straßwalchener entschärfte (44.).

Fotocredit: Adi Aschauer

Straßwalchen aus dem Spiel heraus zu harmlos

Während die Tennengauer auch in Durchgang zwei relativ zeitig zustachen, Nussbaumer nach einem Fauxpas von Straßwalchen-Goalie Papic in der 54. Minute auf 2:0 erhöhte, blieben die Gäste eigentlich nur durch Standards gefährlich. "Ich habe mir sagen lassen, dass wir in der weiteren Folge noch fünf Tausender vergeben haben. In Sachen Chancenverwertung sehe ich daher noch viel Luft nach oben", gab Schöberl über mehrere Ecken zu Protokoll. Defensiv hingegen präsentierte sich seine Bande einmal mehr stabil. "Wir haben in den vergangenen Wochen viel in Tempo und Disziplin gegen den Ball investiert. Das hat sich wohl ausgezahlt", grinste Schöberl. Unterm Strich blieb's beim 2:0-Sieg für die Gollinger, die damit ihre Top-3-Position erfolgreich verteidigten. Aktuell liegt das Schöberl-Kollektiv gar auf Platz zwei, könnte allerdings am Nachmittag von Grödig (gegen Hallein) zurücküberholt werden.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.