3:0! SAK lässt gegen Schlusslicht Adnet nichts anbrennen

Details Samstag, 23. September 2023 12:22

Nachdem man zuletzt zweimal in Folge mit leeren Händen dagestanden war, durfte der SAK 1914 in der 9. Runde der Salzburger Liga wieder das Punktemaximum aufs Konto buchen. Die Zeyringer-Crew schlug am Freitagabend Schlusslicht Adnet staubig mit 3:0.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

SAK fuhr Pflichtsieg ein

Die Städter nahmen in der 28 BLACK ARENA nach kleineren Startschwierigkeiten das Zepter in die Hand. In abermaliger Abwesenheit von Ex-Profi Junuzovic besorgte Doppelpacker Tafilaj (30., 44.) den Blau-Gelben eine geruhsame 2:0-Pausenführung, die in der Schlussviertelstunde vom eingewechselten Stjepanovic (79.) verdientermaßen ausgebaut wurde. Dazwischen hatte der SAK nämlich eine Reihe guter Möglichkeiten verballert. "Gerade deshalb hätte der Sieg am Ende höher ausfallen können oder besser gesagt müssen", fand SAK-Coach Paul Zeyringer. Während die Nonntaler nach zwei Niederlagen in Serie wieder auf die Siegerstraße zurückkehrten, bleiben die Adneter mit nur drei Punkten aus neun Spielen weiter Letzter.

