Hinspielscharte ausgemerzt! Puch besiegt Adnet im Tennengau-Derby

Dem FC Puch ist im Tennengau-Derby gegen den SK Adnet die Revanche für die 1:2-Pleite im Hinspiel geglückt. Die Crew von Trainer Mersudin Jukic, der seinen Pflichtspieleinstand gegeben hatte, setzte sich im Marmordorf deutlich mit 3:0 durch.

Fotocredit: Adi Aschauer

Sejdic-Doppelpack als Beruhigungsmittel

Anfang August hatten die Adneter für lange Puch-Gesichter gesorgt, ausgerechnet im Gau-Duell die einzigen drei Saisonpunkte gesammelt. Beim Frühjahrsauftakt verstanden es die Pucher, den Spieß umzudrehen. "Ich war ehrlich gesagt schon ein bisschen nervös", gestand Puch-Coach Mersudin Jukic, der auswärts beim Tabellenschlusslicht sein Pflichtspieldebüt auf der Trainerbank feierte. Dass die Nervösität rasch nachließ, war Kenan Sejdic zu verdanken. Der 21-jährige Angreifer traf zu Beginn beider Halbzeiten - erst per Freistoß (5.), dann mit einem coolen Abschluss ins lange Eck (46.).

Fotocredit: Adi Aschauer

Puch feierte "mehr als verdienten" Derbysieg

Unmittelbar vor der Stundenmarke hatte Sejdic abermals seine Füße im Spiel, als er Hölzls Lupfer zum 0:3-Endstand fachgerecht vorbereitete (58.). "Wir waren elf Freunde und eine Gemeinschaft. Ein mehr als verdienter Sieg, der am Ende sogar noch höher hätte ausfallen können", sagte Jukic, der gleich zwei Alu-Treffer von Winter-Neuzugang Erdogan notierte. "Es wollte nicht sein. Aber Pascha wird schon noch seine Tore machen", ist sich Jukic sicher. Und wer weiß - vielleicht schon am kommenden Wochenende. Da gastiert der FC Puch beim nächsten Tennengauer Klub, auswärts in Golling.

