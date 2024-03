Temel-Goldtor sichert Kuchl Heimsieg über SAK

Details Sonntag, 17. März 2024 15:00

Der SV Kuchl hat die Saisonpunkte 43, 44 und 45 auf sein Konto gebucht. Der souveräne Tabellenführer der Salzburger Liga behielt zuhause gegen den SAK 1914 hauchzart mit 1:0 die Oberhand. Der spielentscheidende Treffer glückte Daniel Temel.

Temel schickte SAK auf die Verliererstraße

"Der SAK hat seine guten Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen bestätigt, uns alles abverlangt", schnaufte Kuchl-Dompteur Thomas Hofer nach einem strapaziösen Frühjahrsauftakt durch. Nachdem der erste Spielabschnitt, in dem sich die Tennengauer den Tick stärker präsentierten, torlos gebleiben war, verwertete Daniel Temel in der 64. Spielminute einen Stanglpass zur 1:0-Führung. Weil es der Leader im Anschluss nicht schaffte, den Deckel draufzupacken, einige gute Möglichkeiten ungenützt ließ, avancierte Temels Streich zum Goldtor. "In den letzten zehn Minuten hat der SAK noch einmal alles nach vorne geworfen - so richtig zwingend sind sie aber nicht geworden", schilderte Hofer.

Liga-Krösus trotzte unbefriedigender Vorbereitung

Für Kuchl startete das neue Pflichtspieljahr also so, wie das alte aufgehört hatte - mit drei Punkten. "Ein verdienter Sieg. Wir hatten mehr Spielanteile und die klareren Chancen", fand Hofer, der sich über den gelungenen Auftakt besonders freute. "Nach einer nicht so guten Vorbereitung war's natürlich sehr wichtig, dass wir gleich Punkte machen."

