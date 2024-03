Trotz Platzverweis: Thalgau schlägt Bramberg

Details Sonntag, 17. März 2024 15:34

Obwohl der UFV Thalgau im Schlussakt mit einem Mann weniger auskommen musste, wurde im Heimspiel gegen die TSU Bramberg ein 2:0-Sieg bejubelt. In der Tabelle tauschten die beiden Teams ihre Plätze. Thalgau ist nun Zehnter, Bramberg auf Rang 13.

Fotocredit: TSU Bramberg/MoTo (ARCHIVBILD)

Thalgau erspielte sich Vorteile

Nachdem sich beide Mannschaften in der Anfangsviertelstunde weitgehend neutralisiert hatten, fanden die Thalgauer immer besser ins Spiel. Die Folge waren Großchancen und letztendlich das 1:0 von Ilija Jagic, der nach einem Pass in die Tiefe mit links abzog und die Hausherren in Führung brachte (45.). "Wir haben hinten nichts zugelassen", lobte Thalgau-Trainer Tomislav Jonjic auch seine Defensivabteilung.

Ein Dreier fürs Selbstvertrauen

Kurz nachdem Mrkonjic aus 20 Metern zum 2:0 abgezogen hatte (70.), drohte die Partie im Finale doch noch zu kippen. "Nach dem Platzverweis haben wir auf 4-4-1 umgestellt und super verteidigt", ließen sich Jonjic und seine Schützlinge auch vom Rottensteiner-Ausschluss (71.) nicht aus der Ruhe bringen. Die spielstarken Bramberger, denen die nötigen Mittel fehlten, konnten die Niederlage nicht mehr verhindern. "Ein super Auftakt. Das ist natürlich gut fürs Selbstvertrauen und für die Stimmung im Team", grinste Jonjic.

