Elfer verballert! Grödig verpasst Last-Minute-Sieg in Golling

Das Spiel zwischen dem SC Golling und dem SV Grödig ist am Samstagnachmittag mit einem 1:1-Remis zu Ende gegangen. Während die Tennengauer zwei vergebenen Matchbällen nachtrauerten, verbuchten die Grödiger in der Überspielzeit einen verschossenen Elfmeter.

Captain Völkl sicherte Grödig Halbzeitführung

"Wir haben uns schwergetan, in unser Spiel zu finden", bilanzierte Grödig-Coach Arsim Deliu. Auf tiefem und somit schwer zu bespielendem Geläuf verbuchten die Grödiger im Laufe der ersten Halbzeit zwar viel Ballbesitz, etwas Zwingendes wollte jedoch nicht herausspringen. "Freilich ist der Gegner das ein oder andere Mal durchgekommen. Aber in Summe haben wir's gut wegverteidigt", schilderte Golling-Trainer Patrick Schöberl. Nachdem die knapp 200 Zuseher schon mit einem torlosen Unentschieden zur Pause gerechnet hatten, fiel er doch noch, der erste Treffer in dieser Partie. Völkl brachte die Gäste vom Elferpunkt voran - 0:1 (41.).

Gollinger Mut wurde belohnt

Bedeutend mutiger auftretende Gollinger konnten nach dem Seitenwechsel mehr und mehr Druck erzeugen. Nicht weit hergeholt, dass Abwehrmann Ikanovic eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld zum 1:1 über die Linie drückte (66.). "In der zweiten Halbzeit wollte es der Gegner einfach mehr", stellte Deliu fest. Die Hausherren bastelten akribisch am Turnaround. Erst rauschte der eingewechselte Wieser nur knapp an einem Mitterlechner-Stangler vorbei, kurz darauf scheiterte Mitterlechner selbst an Grödig-Keeper Grabovica. "Zwei Top-Chancen", wusste Schöberl.

Dramatik pur in der Nachspielzeit

Obwohl Golling dem Sieg gefühlt ein Stückchen näher war, hätte es beinahe eine Pleite gehagelt. Im Nachschlag sprach Schiedsrichter Salihovic den Gästen abermals einen Strafstoß zu, den Völkl dieses Mal an den Querbalken setzte (93.). "Das wäre natürlich bitter gewesen", kamen Schöberl und seine Gollinger mit dem Schrecken davon. Weniger amused war Pendant Deliu: "Klar, den einen Punkt nehmen wir mit, aber mit der Leistung sind wir nicht zufrieden."

