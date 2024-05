Dank Keeper Grabovica: Grödig holt Punkt in Hallein

Details Samstag, 04. Mai 2024 01:22

Im Zuge der 22. Runde haben sich der UFC Hallein und der SV Grödig mit einem 2:2-Remis getrennt. Nachdem Keeper Vlado Grabovica seine Männer in der ersten Halbzeit vor Schlimmerem bewahrt hatte, machte der ehemalige Bundesligist im Endspurt einen Zwei-Tore-Rückstand wett.

Foto: Adi Aschauer

Halleiner verzweifelten an Grödig-Schlussmann

Die Grödiger kamen auf der Stangassinger-Anlage in den ersten 45 Minuten mit einem blauen Auge davon. "Zur Pause hätten wir uns über ein 3:0 oder 4:0 auch nicht beschweren dürfen", konstatierte Grödig-Betreuer Arsim Deliu, der sich unterm Strich bei seinem Tormann bedanken konnte. Ein bestens aufgelegter Vlado Grabovica vereitelte mit tollen Reflexen die ein oder andere Halleiner Großchance. Einmal war allerdings auch Grabovica machtlos, als Boris Babic seine Salinenstädter in Minute 29 hochverdient in Führung brachte. "Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht ein totaler Verhau. Wahrscheinlich war's auch von mir ein Griff ins Klo", sagte Deliu, der seinen Schützlingen ein anderes, unvertrautes Spielsystem aufzwang.

Foto: Adi Aschauer

Grödiger Wiederauferstehung im Schlussakt

Zurück zum altbekannten Spielsystem sollte die Leistung der Grödiger in Hälfte zwei bedeutend ansteigen. "Die Jungs haben sich wohler gefühlt, sind dann mit einer ganz anderen Körpersprache aufgetreten", so Deliu weiter. Bitter: Ausgrechnet in einer eigenen Drangphase musste die Gastelf Gegentreffer Nummer zwei schlucken. Ein Pressball sprang in den Lauf von Adrian Wagner, der auf 2:0 erhöhte (74.). In der finalen Phase ballerte sich Grödig aber doch noch zum Punktgewinn. Erst verkürzte Ousainou Surr nach Lürzer-Zuspiel auf 2:1 (80.), ehe Sasa Popovic nach einem abgewehrten Hartl-Versuch zum Ausgleich abdrückte (89.). "In der zweiten Halbzeit waren wir komplett am Drücker. Meine Mannschaft hat eine gute Moral bewiesen", sagte Deliu.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.