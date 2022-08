Tux erobert mit Kantersieg gegen Schwoich II Tabellenspitze – Ebbs II mit kämpferisch starker Partie gegen St. Johann II

Details Montag, 29. August 2022 23:39

Mit 8:1 hat der FC Sparkasse Tux in der fünften Runde der 1. Klasse Ost den höchsten Sieg gefeiert und damit gleichzeitig auch die Tabellenspitze übernommen. Zu Feiern gab es auch das Ja-Wort von Herbert Erler – ligaportal.at wünscht viel Glück! Ellmau und Uderns holen allerdings auch Dreier und halten wie Tux bei zwölf Zählern aus fünf Partien. Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II konnte sich mit einem 4:2 gegen den SK St. Johann II um fünf Plätze in der Tabelle nach oben arbeiten und belegt nun Platz sieben.

Alex Haslacher mit seinem 200. Tor seiner Karriere für Ebbs II gegen St. Johann II

Florian Dandlberger, Co-Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und nutzen gleich die erste Chance durch Julius Loferer, der auf der rechten Außenbahn erkannt hat, dass der gegnerische Torwart zu weit vorm Tor stand und in cooler Manier aufs Tor schoss und somit den Gegner überlistet hat. Ein Weltklasse Tor! Danach haben wir es verpasst, das 2. Tor nachzulegen und somit kam St. Johann über eine kämpferische Leistung zurück ins Spiel. Nach Abstimmungsproblemen nutzten Sie die Gelegenheit zum 1:1. Danach hatten sie mehr vom Spiel, das etwas ruppiger wurde. Die Folge daraus war das 1-2 für St. Johann. Unsere Spieler nahmen gegen Ende der 1. Halbzeit den Kampf an und wurden in der 43. Minute durch René Geisler belohnt – 2-2 bei Halbzeitpfiff.

Sofort nach Wiederanpfiff markierte Alex Haslacher mit seinem 200. Tor seiner Karriere das 3-2 für uns. Danach ging es wieder etwas härter zur Sache und der Schiri hätte sicherlich die eine oder andere Karte ziehen können, dann hätte er das Spiel auch besser Kontrollieren können. St. Johann kam noch zu der einen oder anderen Torchance, aber die waren nicht gefährlich genug, sodass erneut Alex Haslacher nach einem Konter alleine auf den gegnerischen Schlussmann zulief und eiskalt zum 4:2 für Ebbs verwertete. Unterm Strich ein verdienter, erkämpfter Heimsieg. Eine sehr starke und geschlossene Mannschaftsleistung, gegen durchaus hart spielende St. Johanner!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: Julius Loferer und Alex Haslacher

Kantersigeg von Tux gegen Schwoich II – fünf Treffer von Stefan Tipotsch

Julian Tesar, FC Sparkasse Tux: „Im Rahmen der fünften Runde der Meisterschaft traf der FC Tux auf den FC Schwoich 1b. Nachdem man im Cup schon Erfahrung mit der Einsermannschaft machte, kam nun die 1b ins Alpenstadion gereist. Die Partie startete relativ ausgeglichen, wobei man schon merkte, dass Tux die aktivere und gefährlichere Mannschaft war. Ein Kopfballtor von Schiewelbein nach einer Ecke war an diesem Tag der „Dosenöffner“. Einen schönen Stanglpass von Simon Geisler verwertete Tipotsch, dem in diesem Spiel der Knopf aufgehen sollte, zum 2:0. Nur kurze Zeit später war wieder „Jäger“ zur Stelle und netzt zum 3:0 Pausenstand ein.

Nach der Pause verwandelte Stock einen Freistoß mit viel Gefühl zum 4:0. In der 70 Minute stellte Tipotsch auf 5:0. Durch einen schnellen Konter und einen perfekt platzierten Abschluss kamen auch die Gäste aus Schwoich zum Ehrentreffer. Tux spielte aber unbekümmert weiter und unser Captain schoss wohl das schönste Tor des Tages. Ein schneller Einwurf von Stock auf Tipotsch und dieser lässt einen Verteidiger stehen und hebt den Ball mit einem traumhaften Lupfer in die Maschen. Einen Elfmeter verwandelte Herbert Erler souverän. Ein besonderer Treffer, denn er gab seiner Geliebten einen Tag später das Ja-Wort. Auch von dieser Seite nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute! Die letzte Aktion des Tages gehörte aber wieder Tipotsch, der mit dem 8:1 seinen fünften Treffer erzielte.

Fazit: Ein hochverdienter Heimsieg für unsere Truppe, welche zu keinem Zeitpunkt der Partie etwas anbrennen ließ. Somit steht man als Aufsteiger nach fünf Runden bei zwölf Punkten. Ein sehr gelungener Saisonstart für den FC Tux!“